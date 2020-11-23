https://ria.ru/20201123/banki-1585831073.html

Десяткам российских банков грозит дефолт, выявило исследование

Десяткам российских банков грозит дефолт, выявило исследование

За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T01:07

2020-11-23T01:07

2020-11-23T09:03

россия

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156201/15/1562011573_0:30:2900:1661_1400x0_80_0_0_f55b6b1974528fff730c6ca541947c0c.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.Эксперты утверждают, что в сложившейся обстановке не зафиксировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций."Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — констатировали эксперты.Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м — у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести — по решению акционеров.

https://ria.ru/20200721/1574624344.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика