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Десяткам российских банков грозит дефолт, выявило исследование
Десяткам российских банков грозит дефолт, выявило исследование
За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". РИА Новости, 23.11.2020
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россия
эксперт ра
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москва
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.Эксперты утверждают, что в сложившейся обстановке не зафиксировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций."Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — констатировали эксперты.Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м — у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести — по решению акционеров.
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россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф), москва, экономика

Десяткам российских банков грозит дефолт, выявило исследование

01:07 23.11.2020 (обновлено: 09:03 23.11.2020)
 
© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Depositphotos / SergeyNivens
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".
Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.

"Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — отмечается в аналитической работе.

Эксперты утверждают, что в сложившейся обстановке не зафиксировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.
"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — констатировали эксперты.
Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м — у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести — по решению акционеров.
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