Десяткам российских банков грозит дефолт, выявило исследование
01:07 23.11.2020 (обновлено: 09:03 23.11.2020)
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. За год до 35 российских банков могут столкнуться с дефолтом и лишением лицензии, выяснили аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".
Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков.
"Значение индекса на уровне 90,7 процента на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3 процента расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", — отмечается в аналитической работе.
Эксперты утверждают, что в сложившейся обстановке не зафиксировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.
"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", — констатировали эксперты.
Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м — у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести — по решению акционеров.