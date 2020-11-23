Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/aviasoobschenie-1585931193.html
Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией
Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией
Венесуэла с 23 ноября открывает авиасообщение с Россией, сообщила служба гражданской авиации латиноамериканской страны. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:13
2020-11-23T16:20
николас мадуро
москва
россия
венесуэла
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_0:0:2978:1675_1400x0_80_0_0_1c6774ccbea329afff1eac8542c88a99.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя – РИА Новости. Венесуэла с 23 ноября открывает авиасообщение с Россией, сообщила служба гражданской авиации латиноамериканской страны."Служба гражданской авиации… информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября", - говорится в заявлении.Эти два направления добавлены к открывающимся рейсам в Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.Несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором запуске прямого авиасообщения Венесуэлы и России.На сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в поиске билетов значится направление Москва, однако пока доступных билетов на ноябрь и декабрь нет, хотя в поиске присутствует возможные даты вылетов на следующий месяц.
https://ria.ru/20201113/aviasoobschenie-1584571137.html
москва
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577227134_154:0:2883:2047_1400x0_80_0_0_fbc4ca3a373363108f827e99eaf9b8ea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николас мадуро, москва, россия, венесуэла, в мире

Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

16:13 23.11.2020 (обновлено: 16:20 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя – РИА Новости. Венесуэла с 23 ноября открывает авиасообщение с Россией, сообщила служба гражданской авиации латиноамериканской страны.
"Служба гражданской авиации… информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября", - говорится в заявлении.
Эти два направления добавлены к открывающимся рейсам в Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.
Несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором запуске прямого авиасообщения Венесуэлы и России.
На сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в поиске билетов значится направление Москва, однако пока доступных билетов на ноябрь и декабрь нет, хотя в поиске присутствует возможные даты вылетов на следующий месяц.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 23:05Распространение нового коронавируса
Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
 
Николас МадуроМоскваРоссияВенесуэлаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о предотвращенной аварии с "Союзом" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
08:15Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
08:14В Госдуме призвали изучить идею отказа от публикаций ученых в Scopus
07:12Опрос показал, сколько избирателей призывают Трампа признать поражение
07:05Исследование показало, кто чаще готов жертвовать семьей ради карьеры
Лента новостейМолния