https://ria.ru/20201123/aviasoobschenie-1585931193.html

Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

Венесуэла возобновила авиасообщение с Россией

Венесуэла с 23 ноября открывает авиасообщение с Россией, сообщила служба гражданской авиации латиноамериканской страны. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:13

2020-11-23T16:13

2020-11-23T16:20

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венесуэла

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 ноя – РИА Новости. Венесуэла с 23 ноября открывает авиасообщение с Россией, сообщила служба гражданской авиации латиноамериканской страны."Служба гражданской авиации… информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября", - говорится в заявлении.Эти два направления добавлены к открывающимся рейсам в Мексику, Доминикану, Иран, Турцию и Панаму.Несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором запуске прямого авиасообщения Венесуэлы и России.На сайте государственной венесуэльской авиакомпании Conviasa в поиске билетов значится направление Москва, однако пока доступных билетов на ноябрь и декабрь нет, хотя в поиске присутствует возможные даты вылетов на следующий месяц.

https://ria.ru/20201113/aviasoobschenie-1584571137.html

москва

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венесуэла

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николас мадуро, москва, россия, венесуэла, в мире