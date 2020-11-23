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Туризм
https://ria.ru/20201123/aviabilety-1585945497.html
Эксперт рассказал, как вернуть деньги за билеты у иностранной компании
Эксперт рассказал, как вернуть деньги за билеты у иностранной компании
Эксперт рассказал, возможно ли вернуть деньги за авиабилеты, приобретенные у иностранного перевозчика, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:24
2020-11-23T17:24
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новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Эксперт рассказал, возможно ли вернуть деньги за авиабилеты, приобретенные у иностранного перевозчика, сообщает TourDom.ru. Туристка Валерия рассказала, что 23 сентября она купила на сайте иностранного перевозчика авиабилеты на рейс по маршруту Москва – Занзибар (Танзания) с пересадкой в одном из Ближневосточных государств. Вылет – 31 декабря, возвращение – 11 января. Через две недели узнала из СМИ, что у компании нет разрешения на маршрут от Росавиации. Информацию, что перелет не состоится, подтвердили и в московском представительстве перевозчика.Путешественница направила претензию в головной офис за границей. Там приняли и зарегистрировали обращение и пообещали ответить в течение пятнадцати дней. С тех пор, по словам Валерии, прошло более полутора месяца, однако ей так и не предложили ни возврат денег, ни ваучер на альтернативный перелет в более поздние даты. Она уточняет, что связаться как с московским, так и с иностранным представительствами она не может, письма и звонки остаются без ответа. Валерия сообщила о своей проблеме в соцсетях. Как выяснилось, добиться возврата денег от перевозчика за отмененные авиарейсы пытаются еще как минимум пятнадцать человек. Как поясняет основатель юридического агентства Георгий Мохов, у России нет соглашения о взаимном признании судебных актов со страной, в которой зарегистрирована авиакомпания. Поэтому, если даже российский суд примет решение в пользу пассажира, перевозчик исполнит его разве что в добровольном порядке.Гражданин РФ может попробовать обратиться к авиавластям иностранного государства с просьбой урегулировать ситуацию. Или же судиться с компанией за границей, но это затратно. Юрист рекомендует при бронировании авиабилетов предварительно уточнять на сайтах перевозчиков или агентов условия возврата средств, в случаях если рейс будет отменен.
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Новости
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деньги, туризм, туристы, авиарейсы, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

Эксперт рассказал, как вернуть деньги за билеты у иностранной компании

17:24 23.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Эксперт рассказал, возможно ли вернуть деньги за авиабилеты, приобретенные у иностранного перевозчика, сообщает TourDom.ru.
Туристка Валерия рассказала, что 23 сентября она купила на сайте иностранного перевозчика авиабилеты на рейс по маршруту Москва – Занзибар (Танзания) с пересадкой в одном из Ближневосточных государств. Вылет – 31 декабря, возвращение – 11 января. Через две недели узнала из СМИ, что у компании нет разрешения на маршрут от Росавиации. Информацию, что перелет не состоится, подтвердили и в московском представительстве перевозчика.
Путешественница направила претензию в головной офис за границей. Там приняли и зарегистрировали обращение и пообещали ответить в течение пятнадцати дней. С тех пор, по словам Валерии, прошло более полутора месяца, однако ей так и не предложили ни возврат денег, ни ваучер на альтернативный перелет в более поздние даты.
Она уточняет, что связаться как с московским, так и с иностранным представительствами она не может, письма и звонки остаются без ответа. Валерия сообщила о своей проблеме в соцсетях. Как выяснилось, добиться возврата денег от перевозчика за отмененные авиарейсы пытаются еще как минимум пятнадцать человек.
Как поясняет основатель юридического агентства Георгий Мохов, у России нет соглашения о взаимном признании судебных актов со страной, в которой зарегистрирована авиакомпания. Поэтому, если даже российский суд примет решение в пользу пассажира, перевозчик исполнит его разве что в добровольном порядке.
Гражданин РФ может попробовать обратиться к авиавластям иностранного государства с просьбой урегулировать ситуацию. Или же судиться с компанией за границей, но это затратно. Юрист рекомендует при бронировании авиабилетов предварительно уточнять на сайтах перевозчиков или агентов условия возврата средств, в случаях если рейс будет отменен.
Пляж Занзибара - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 14:16Туризм
Названы города, из которых туристы смогут улететь чартерами в Танзанию
 
ТуризмДеньгиТуризмтуристыавиарейсыНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
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