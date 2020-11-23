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В Архангельске шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком
В Архангельске шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком
Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов и "КамАЗа" в Архангельске, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:32
2020-11-23T14:55
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов и "КамАЗа" в Архангельске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД."Предварительно, пострадали шесть человек, один несовершеннолетний. Два автобуса поднимались на Краснофлотский мост. Один из них не предоставил преимущество движению "КамАЗа" и столкнулся с ним. Второй автобус, который следовал за первым автобусом, не успел среагировать и допустил столкновение с впереди идущим автобусом", - сообщили в пресс-службе.По данным собеседника агентства, все данные предварительные, количество пострадавших может вырасти.
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архангельск, происшествия

В Архангельске шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком

14:32 23.11.2020 (обновлено: 14:55 23.11.2020)
 
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Архангельской областиДТП с двумя автобусами на мосту в Архангельске
ДТП с двумя автобусами на мосту в Архангельске - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов и "КамАЗа" в Архангельске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Предварительно, пострадали шесть человек, один несовершеннолетний. Два автобуса поднимались на Краснофлотский мост. Один из них не предоставил преимущество движению "КамАЗа" и столкнулся с ним. Второй автобус, который следовал за первым автобусом, не успел среагировать и допустил столкновение с впереди идущим автобусом", - сообщили в пресс-службе.
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По данным собеседника агентства, все данные предварительные, количество пострадавших может вырасти.
 
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