https://ria.ru/20201123/antiseptik-1585938507.html
В Свердловской области закрыли производство опасного антисептика
В Свердловской области закрыли производство опасного антисептика
Правоохранители в Свердловской области пресекли деятельность цеха по производству антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались семь... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:36
2020-11-23T16:36
2020-11-23T16:36
россия
валерий горелых
гумвд
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
якутск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Свердловской области пресекли деятельность цеха по производству антисептика, от употребления внутрь которого, возможно, скончались семь человек в Якутии, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы областного ГУМВД Валерий Горелых.Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили еще девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск. По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В воскресенье в минздраве региона рассказали РИА Новости о том, что врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, они подключены к аппаратам ИВЛ.Он добавил, что конфискованные образцы жидкости направили в Роспотребнадзор на экспертизу. Исследование показало, что в веществе обнаружен метанол в количестве более 60%, что является недопустимым. Кроме того, полиция выяснила, что данная продукция с сомнительным качеством поставлялась в Якутию, где недавно отравились похожим веществом семь человек.СУСК по Свердловской области уточняет, что в отношении 44-летнего предпринимателя, который организовал производство антисептика, возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201123/antiseptik-1585857437.html
https://ria.ru/20201121/otravlenie-1585688652.html
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россия, валерий горелых, гумвд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, якутск, происшествия