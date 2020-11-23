https://ria.ru/20201123/anna-semenovich-1585947457.html

Семенович заморозила яйцеклетки и ищет кандидата на роль отца ребенка

Семенович заморозила яйцеклетки и ищет кандидата на роль отца ребенка

Певица Анна Семенович в беседе с ведущим YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеславом Манучаровым рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. По словам артистки,... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T19:02

2020-11-23T19:02

2020-11-23T19:02

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Певица Анна Семенович в беседе с ведущим YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеславом Манучаровым рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. По словам артистки, только к 40 годам она поняла, что готова к семье и детям. "Теперь я спокойна. Я это сделала один раз и сделаю еще, но чуть попозже – после Нового года. Я как-то выдохнула после этого", – говорит Семенович."Честно хочу сказать: я из тех женщин, которые никому не навязывают свое мнение. Я просто рассказываю свою жизненную позицию и считаю, что я созрела к детям только сейчас", – сказала Семенович.Певица также пояснила, что на такое решение повлиял спорт: до 21 года она профессионально занималась фигурным катанием. Тогда ей было не до детей. После спорта Анна попала в группу "Блестящие", а затем – в шоу "Ледниковый период", в котором снималась шесть сезонов. "Когда было рожать? Что бы я дала ребенку?" – задала риторический вопрос певица. Зато сейчас Анна Семенович "проработала себя" и активно готовится к материнству. Семенович заявила, что хочет родить ребенка от такого же осознанного человека, как и она, поэтому сейчас берет паузу, чтобы найти и выбрать достойного кандидата на роль отца.

https://ria.ru/20200329/1569069016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анна семенович