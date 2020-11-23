https://ria.ru/20201123/anna-semenovich-1585947457.html
Семенович заморозила яйцеклетки и ищет кандидата на роль отца ребенка
Семенович заморозила яйцеклетки и ищет кандидата на роль отца ребенка
Певица Анна Семенович в беседе с ведущим YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеславом Манучаровым рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. По словам артистки,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T19:02
2020-11-23T19:02
2020-11-23T19:02
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Певица Анна Семенович в беседе с ведущим YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеславом Манучаровым рассказала, что заморозила свои яйцеклетки. По словам артистки, только к 40 годам она поняла, что готова к семье и детям. "Теперь я спокойна. Я это сделала один раз и сделаю еще, но чуть попозже – после Нового года. Я как-то выдохнула после этого", – говорит Семенович."Честно хочу сказать: я из тех женщин, которые никому не навязывают свое мнение. Я просто рассказываю свою жизненную позицию и считаю, что я созрела к детям только сейчас", – сказала Семенович.Певица также пояснила, что на такое решение повлиял спорт: до 21 года она профессионально занималась фигурным катанием. Тогда ей было не до детей. После спорта Анна попала в группу "Блестящие", а затем – в шоу "Ледниковый период", в котором снималась шесть сезонов. "Когда было рожать? Что бы я дала ребенку?" – задала риторический вопрос певица. Зато сейчас Анна Семенович "проработала себя" и активно готовится к материнству. Семенович заявила, что хочет родить ребенка от такого же осознанного человека, как и она, поэтому сейчас берет паузу, чтобы найти и выбрать достойного кандидата на роль отца.
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знаменитости, звезды, анна семенович
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости
. Певица Анна Семенович в беседе с ведущим YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеславом Манучаровым рассказала
, что заморозила свои яйцеклетки. По словам артистки, только к 40 годам она поняла, что готова к семье и детям.
"Теперь я спокойна. Я это сделала один раз и сделаю еще, но чуть попозже – после Нового года. Я как-то выдохнула после этого", – говорит Семенович.
Певица признается, что на нее "давит социум" вопросом: "Когда же ты родишь?"
"Честно хочу сказать: я из тех женщин, которые никому не навязывают свое мнение. Я просто рассказываю свою жизненную позицию и считаю, что я созрела к детям только сейчас", – сказала Семенович.
Певица также пояснила, что на такое решение повлиял спорт: до 21 года она профессионально занималась фигурным катанием. Тогда ей было не до детей.
После спорта Анна попала в группу "Блестящие", а затем – в шоу "Ледниковый период", в котором снималась шесть сезонов. "Когда было рожать? Что бы я дала ребенку?" – задала риторический вопрос певица.
Зато сейчас Анна Семенович "проработала себя" и активно готовится к материнству.
"Я теперь знаю, как объяснить ребенку что-то. Я читаю детские книги по психологии. Я себя готовлю, а не как ошарашенная: пошла, родила и на бабушку бросила. Я готовлюсь к тому, чтобы стать достойной и классной матерью", – подчеркнула она.
Семенович заявила, что хочет родить ребенка от такого же осознанного человека, как и она, поэтому сейчас берет паузу, чтобы найти и выбрать достойного кандидата на роль отца.