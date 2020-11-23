https://ria.ru/20201123/anastasiya-volochkova-1585901809.html

"Сбежавшая" на Мальдивы Волочкова рассказала о долгах за ЖКХ

"Сбежавшая" на Мальдивы Волочкова рассказала о долгах за ЖКХ

Анастасия Волочкова в эфире программы НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о долгах, которые у нее накопились за время пандемии... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:04

2020-11-23T17:04

2020-11-23T17:19

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анастасия волочкова

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Анастасия Волочкова в эфире программы НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о долгах, которые у нее накопились за время пандемии коронавируса. По словам танцовщицы, только за коммунальные услуги за дом в Новахово, в котором живет Волочкова, четыре года она платила по 60 тысяч рублей в месяц, но затем решила, что эти траты "несправедливые". Сейчас Анастасия Волочкова не платит огромные суммы, а в ответ на предъявленный долг в один миллион рублей задает встречный вопрос: "За что мы платили деньги, и куда они уходили?"Танцовщица также рассказала, что у нее есть роскошная квартира в Санкт-Петербурге, которую ей подарил Сулейман Керимов. Несмотря на то, что отношения с предпринимателем давно закончились, Волочкова не собирается продавать эту недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами. "Я не буду лишние деньги платить никому", – заявила танцовщица, которая недавно в 17-й раз "сбежала" на Мальдивы.Сейчас в своем Instagram она размещает красочные фото с "райского острова", демонстрируя, в том числе, "растяжку в любых ситуациях".

https://ria.ru/20201117/anastasiya-volochkova-1584959871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, знаменитости, звезды, анастасия волочкова