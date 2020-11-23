https://ria.ru/20201123/anastasiya-volochkova-1585901809.html
"Сбежавшая" на Мальдивы Волочкова рассказала о долгах за ЖКХ
"Сбежавшая" на Мальдивы Волочкова рассказала о долгах за ЖКХ
Анастасия Волочкова в эфире программы НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о долгах, которые у нее накопились за время пандемии... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:04
2020-11-23T17:04
2020-11-23T17:19
шоубиз
коронавирус в россии
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звезды
анастасия волочкова
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Анастасия Волочкова в эфире программы НТВ "Звезды сошлись" рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о долгах, которые у нее накопились за время пандемии коронавируса. По словам танцовщицы, только за коммунальные услуги за дом в Новахово, в котором живет Волочкова, четыре года она платила по 60 тысяч рублей в месяц, но затем решила, что эти траты "несправедливые". Сейчас Анастасия Волочкова не платит огромные суммы, а в ответ на предъявленный долг в один миллион рублей задает встречный вопрос: "За что мы платили деньги, и куда они уходили?"Танцовщица также рассказала, что у нее есть роскошная квартира в Санкт-Петербурге, которую ей подарил Сулейман Керимов. Несмотря на то, что отношения с предпринимателем давно закончились, Волочкова не собирается продавать эту недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами. "Я не буду лишние деньги платить никому", – заявила танцовщица, которая недавно в 17-й раз "сбежала" на Мальдивы.Сейчас в своем Instagram она размещает красочные фото с "райского острова", демонстрируя, в том числе, "растяжку в любых ситуациях".
https://ria.ru/20201117/anastasiya-volochkova-1584959871.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, анастасия волочкова
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости
. Анастасия Волочкова в эфире программы НТВ "Звезды сошлись" рассказала
ведущей Лере Кудрявцевой о долгах, которые у нее накопились за время пандемии коронавируса.
"Честно говоря, долгов накопилось много, но конкретными суммами заведует бухгалтер", – призналась Волочкова.
По словам танцовщицы, только за коммунальные услуги за дом в Новахово, в котором живет Волочкова, четыре года она платила по 60 тысяч рублей в месяц, но затем решила, что эти траты "несправедливые".
"Я запросила отчет у управляющей компании, за что мы платили деньги. И когда я перестала платить за все лишние расходы (кроме света, газа, воды), меня поддержали соседи", – пояснила балерина.
Сейчас Анастасия Волочкова не платит огромные суммы, а в ответ на предъявленный долг в один миллион рублей задает встречный вопрос: "За что мы платили деньги, и куда они уходили?"
Танцовщица также рассказала, что у нее есть роскошная квартира в Санкт-Петербурге, которую ей подарил Сулейман Керимов. Несмотря на то, что отношения с предпринимателем давно закончились, Волочкова не собирается продавать эту недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.
"Я не буду лишние деньги платить никому", – заявила танцовщица, которая недавно в 17-й раз "сбежала" на Мальдивы.
Сейчас в своем Instagram она размещает
красочные фото с "райского острова", демонстрируя, в том числе, "растяжку в любых ситуациях".