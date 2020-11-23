https://ria.ru/20201123/aeroport-1585872814.html
В аэропорту Риги задержали россиянина с 280 тысячами долларов
В аэропорту Риги задержали россиянина с 280 тысячами долларов
Россиянина, который не задекларировал более 280 тысяч долларов, задержали в аэропорту Риги, сообщает портал Delfi со ссылкой на службу госдоходов. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:52
2020-11-23T11:52
2020-11-23T11:52
рига
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиянина, который не задекларировал более 280 тысяч долларов, задержали в аэропорту Риги, сообщает портал Delfi со ссылкой на службу госдоходов."Служба госдоходов (VID) сообщила о задержании в аэропорту "Рига" пассажира, прилетевшего рейсом из Москвы. В ходе таможенной проверки было принято решение задействовать кинолога со служебной собакой, которая обнаружила в багаже россиянина незадекларированные крупные суммы денег. Как пояснили Delfi в VID, всего было изъято 243 000 долларов и 36 000 евро (42 750 долларов - ред.)", - говорится в сообщении.Как отмечает портал, был начат уголовный процесс по факту возможной легализации преступно нажитых средств, который сейчас уже передан в специализированную прокуратуру, занимающуюся, в частности, связанными с организованной преступностью делами. Решением суда на обнаруженные деньги наложен арест.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/granitsa-1585603331.html
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рига, происшествия