https://ria.ru/20201123/aeroport-1585872814.html

В аэропорту Риги задержали россиянина с 280 тысячами долларов

В аэропорту Риги задержали россиянина с 280 тысячами долларов

Россиянина, который не задекларировал более 280 тысяч долларов, задержали в аэропорту Риги, сообщает портал Delfi со ссылкой на службу госдоходов. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:52

2020-11-23T11:52

2020-11-23T11:52

рига

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россиянина, который не задекларировал более 280 тысяч долларов, задержали в аэропорту Риги, сообщает портал Delfi со ссылкой на службу госдоходов."Служба госдоходов (VID) сообщила о задержании в аэропорту "Рига" пассажира, прилетевшего рейсом из Москвы. В ходе таможенной проверки было принято решение задействовать кинолога со служебной собакой, которая обнаружила в багаже россиянина незадекларированные крупные суммы денег. Как пояснили Delfi в VID, всего было изъято 243 000 долларов и 36 000 евро (42 750 долларов - ред.)", - говорится в сообщении.Как отмечает портал, был начат уголовный процесс по факту возможной легализации преступно нажитых средств, который сейчас уже передан в специализированную прокуратуру, занимающуюся, в частности, связанными с организованной преступностью делами. Решением суда на обнаруженные деньги наложен арест.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/granitsa-1585603331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рига, происшествия