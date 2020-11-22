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Семью погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на дачу ложных показаний
Семью погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на дачу ложных показаний
Следственный комитет России проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T21:37
2020-11-23T00:04
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, соответствующее заявление в СК написала сожительница умершего Ирина Стерхова, рассказал РИА Новости ее защитник Вадим Никулин."Мы знаем, что в настоящий момент Следственным комитетом России проводится проверка по факту дачи заведомо ложных показаний семьей Захарова — супругой погибшего Маргаритой Захаровой, их сыном Валерием и братом погибшего, его также зовут Валерий. Соответствующее заявление в СК моя подзащитная направила в конце октября. Мы рассчитываем, что по результату проверки будет возбуждено уголовное дело", — рассказал собеседник агентства.Ранее Стерхова добивалась того, чтобы суд признал ее потерпевшей по делу, однако инстанции ей отказывали, ссылаясь на то, что формально она не приходится Захарову женой или родственницей. Женщина рассказывала, что сожительствовала с погибшим долгое время, "они жили как семья". В то же время потерпевшие по делу говорили, что знали Стерхову лишь как женщину, сдававшую Захарову комнату.
https://ria.ru/20201120/lzhesvideteli-1585559478.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Семью погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на дачу ложных показаний

21:37 22.11.2020 (обновлено: 00:04 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкГражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова в зале заседаний Московского городского суда
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России проводит проверку по факту дачи заведомо ложных показаний родственниками погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова, соответствующее заявление в СК написала сожительница умершего Ирина Стерхова, рассказал РИА Новости ее защитник Вадим Никулин.
"Мы знаем, что в настоящий момент Следственным комитетом России проводится проверка по факту дачи заведомо ложных показаний семьей Захарова — супругой погибшего Маргаритой Захаровой, их сыном Валерием и братом погибшего, его также зовут Валерий. Соответствующее заявление в СК моя подзащитная направила в конце октября. Мы рассчитываем, что по результату проверки будет возбуждено уголовное дело", — рассказал собеседник агентства.
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Ранее Стерхова добивалась того, чтобы суд признал ее потерпевшей по делу, однако инстанции ей отказывали, ссылаясь на то, что формально она не приходится Захарову женой или родственницей. Женщина рассказывала, что сожительствовала с погибшим долгое время, "они жили как семья". В то же время потерпевшие по делу говорили, что знали Стерхову лишь как женщину, сдававшую Захарову комнату.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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