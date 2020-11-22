https://ria.ru/20201122/volonter-1585744891.html

Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией

Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о волонтерах, помогающих москвичам в период пандемии, заявил, что ни один формальный работник не заменит волонтера, пришедшего РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:32

2020-11-22T08:32

2020-11-22T08:32

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о волонтерах, помогающих москвичам в период пандемии, заявил, что ни один формальный работник не заменит волонтера, пришедшего по зову сердца."Потому что ни один формальный работник не заменит волонтера, который пришел по зову сердца, по зову души, и совсем по-другому все выглядит, по-другому отношение складывается в городе", - добавил он.

москва

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сергей собянин, москва, общество