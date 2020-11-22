https://ria.ru/20201122/ves-1585798073.html

Диетологи рассказали, как не набрать вес во время праздников

Диетологи рассказали, как не набрать вес во время праздников

Диетологи в беседе с порталом Today дали несколько советов, как во время во время праздников не набрать лишних килограммов и остаться в форме. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:43

2020-11-22T17:43

2020-11-22T17:43

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здоровье - общество

еда

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Диетологи в беседе с порталом Today дали несколько советов, как во время во время праздников не набрать лишних килограммов и остаться в форме.Так, диетолог Лорен Харрис-Пинкус отметила, что в этом году некоторые люди из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, уже поправились. Чтобы не усугубить ситуацию, она предложила во время семейных обедов или ужинов наслаждаться едой и смаковать любимые блюда. "Это не конкурс, чтобы показать, как много есть вы можете съесть за столом. Нужно сбавить обороты и тщательно пережевывать пищу", — пояснила она.Также Харрис-Пинкус призвала не бояться выбрасывать остатки еды или отдать их кому-то, если пища негативно влияет на ваше здоровье или настроение. С ней согласилась и диетолог Кери Ганс, отметив, что во время праздников нужно наслаждаться едой, а после их окончания вернуться к своему здоровому режиму питания. По мнению Харрис-Пинкус, в рацион нужно включить клетчатку, например, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые — они вытеснят более калорийные продукты и дадут необходимую энергию.Ганс предложила не перебарщивать с алкоголем: женщинам она посоветовала употреблять не более одного бокала в день, а мужчинам — не более двух. Кроме того, стоит отказаться и от коктейлей — чаще всего в них содержится большое количество сахара. Также, по ее словам, нужно соблюдать распорядок дня и не пренебрегать физической активностью: для этого достаточно каждый день выделять немного времени для йоги, тренажерного зала или прогулки.Диетолог Эми Горин посоветовала осмотреть все блюда на торжестве прежде чем накладывать себе что-либо. Она предложила заполнять половину тарелки любым любимым блюдом, а вторую часть оставить под овощи или фрукты. Горин также посоветовала отказаться от покупного печенья и готовить его самостоятельно. При этом, часть теста нужно заморозить, а часть — отправить в духовку для того, чтобы сразу не съесть большую порцию.Диетолог и эксперт по питанию Синтия Сасс также предложила есть блюда из чечевицы и фасоли вместо мяса — это поможет снизить риск сердечных заболеваний и ожирения. Кроме того, они богаты белком, витаминами и минералами и антиоксидантами. За праздничным столом, по мнению диетолога, стоит обратить внимание на фасоль или цветную капусту, которые не содержат крахмала. Клетчатка и вода, которые содержатся в них, дают ощущение сытости.

https://ria.ru/20201105/golodanie-1582910127.html

https://ria.ru/20201027/pokhudenie-1581693977.html

https://ria.ru/20201115/sekret-1584747775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, здоровье - общество, еда, алкоголь, общество