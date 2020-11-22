https://ria.ru/20201122/vaktsina-1585739330.html
Производитель назвал цену на создающуюся американскую вакцину
Производитель назвал цену на создающуюся американскую вакцину
Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за дозу. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T03:48
2020-11-22T03:48
2020-11-22T08:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
брюссель
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москва
европа
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за дозу.Собеседник издания уточнил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объема заказа.Также он отметил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины, "небольшая часть" также будет доступна в Европе в этом году."Фактически еще ничего не подписано, однако мы близки к достижению (соглашения) с Еврокомиссией. Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры", — заявил Бансель.По его словам, переговоры с Брюсселем близятся к завершению и "это вопрос нескольких дней".Компания Moderna ранее объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 (mRNA-1273) с эффективностью 94,5 процента. Испытания вакцины идут с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев коронавируса наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584872586.html
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коронавирус covid-19, брюссель, еврокомиссия, москва, европа, в мире
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за дозу.
"Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли", — заявил Бансель в интервью Welt am Sonntag.
Собеседник издания уточнил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объема заказа.
Также он отметил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины, "небольшая часть" также будет доступна в Европе
в этом году.
"Фактически еще ничего не подписано, однако мы близки к достижению (соглашения) с Еврокомиссией
. Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры", — заявил Бансель.
По его словам, переговоры с Брюсселем близятся к завершению и "это вопрос нескольких дней".
Компания Moderna ранее объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 (mRNA-1273) с эффективностью 94,5 процента. Испытания вакцины идут с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев коронавируса наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.