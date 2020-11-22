https://ria.ru/20201122/vaktsina-1585739330.html

Производитель назвал цену на создающуюся американскую вакцину

Производитель назвал цену на создающуюся американскую вакцину

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за дозу. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T03:48

2020-11-22T03:48

2020-11-22T08:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

брюссель

еврокомиссия

москва

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_f7af084fd0aa96df37e5ec5db9ad1fcf.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдется странам-покупателям в 25-37 долларов за дозу.Собеседник издания уточнил, что цена за вакцину будет варьироваться в зависимости от объема заказа.Также он отметил, что Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины, "небольшая часть" также будет доступна в Европе в этом году."Фактически еще ничего не подписано, однако мы близки к достижению (соглашения) с Еврокомиссией. Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры", — заявил Бансель.По его словам, переговоры с Брюсселем близятся к завершению и "это вопрос нескольких дней".Компания Moderna ранее объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 (mRNA-1273) с эффективностью 94,5 процента. Испытания вакцины идут с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев коронавируса наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584872586.html

https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585692203.html

брюссель

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, брюссель, еврокомиссия, москва, европа, в мире