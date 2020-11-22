https://ria.ru/20201122/sputnik-1585779683.html

Цену на вакцину "Спутник V" объявят на следующей неделе

Цену на вакцину "Спутник V" объявят на следующей неделе

Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса будет объявлена на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:09

2020-11-22T15:09

2020-11-22T15:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

воз

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_f7af084fd0aa96df37e5ec5db9ad1fcf.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса будет объявлена на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Ранее в воскресенье официальный Twitter-аккаунт российской вакцины сообщил, что стоимость "Спутник V" будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna. В сообщении отмечалось, что объявленная стоимость вакцины Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает, что их стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно. Для вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna необходимы две дозы на человека."Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

венесуэла

белоруссия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, венесуэла, белоруссия, бразилия