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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/sputnik-1585779683.html
Цену на вакцину "Спутник V" объявят на следующей неделе
Цену на вакцину "Спутник V" объявят на следующей неделе
Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса будет объявлена на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T15:09
2020-11-22T15:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
венесуэла
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса будет объявлена на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Ранее в воскресенье официальный Twitter-аккаунт российской вакцины сообщил, что стоимость "Спутник V" будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna. В сообщении отмечалось, что объявленная стоимость вакцины Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает, что их стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно. Для вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna необходимы две дозы на человека."Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, венесуэла, белоруссия, бразилия

Цену на вакцину "Спутник V" объявят на следующей неделе

15:09 22.11.2020 (обновлено: 15:19 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса будет объявлена на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Цена "Спутник V" будет объявлена на следующей неделе", - сказал представитель фонда.

Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее в воскресенье официальный Twitter-аккаунт российской вакцины сообщил, что стоимость "Спутник V" будет значительно ниже, чем у вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna. В сообщении отмечалось, что объявленная стоимость вакцины Pfizer в 19,5 доллара и Moderna в 25-37 долларов за дозу фактически означает, что их стоимость составит 39 долларов и 50-74 доллара на человека соответственно. Для вакцин "Спутник V", Pfizer и Moderna необходимы две дозы на человека.
"Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина от коронавируса в мире, основанная на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцев. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии, Венесуэле и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВОЗВенесуэлаБелоруссияБразилия
 
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