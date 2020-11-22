https://ria.ru/20201122/sotrudnichestvo-1585827190.html

Глава МИД Белоруссии призвал Евросоюз к тесному сотрудничеству

Глава МИД Белоруссии призвал Евросоюз к тесному сотрудничеству

Альтернативы тесному сотрудничеству между Белоруссией и Евросоюзом не существует, заявил глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T23:43

2020-11-22T23:43

2020-11-22T23:43

владимир макей

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Альтернативы тесному сотрудничеству между Белоруссией и Евросоюзом не существует, заявил глава МИД республики Владимир Макей."Мы никогда не были инициаторами подобного рода вещей (политических и экономических санкций – ред.). Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет, и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье. Стенограмма размещена на сайте МИД.Как отметил министр, рано или поздно Евросоюзу в любом случае придется это "понять, воспринять", потому что даже недавний опыт сотрудничества Белоруссии и ЕС говорит о том, что "буквально четыре-пять лет нормального сотрудничества принесли больше для всех – и для европейских партнеров, и для белорусского государства и гражданского общества", чем предыдущие 15 лет, когда республика находилась под санкциями."Мы никогда не будем инициаторами разрушающих, деструктивных действий в отношении наших партнеров. Мы намерены, наоборот, развивать конструктивное сотрудничество. Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то, конечно же, мы будем вынуждены адекватно отвечать", - заявил глава внешнеполитического ведомства.ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Позже ЕС опубликовал второй санкционный список по Белоруссии, в который уже был включен действующий президент Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств.В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти не только физические лица, но и организации.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская.

https://ria.ru/20201122/sanktsii-1585822040.html

https://ria.ru/20201114/belorussiya-1584636417.html

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583523087.html

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