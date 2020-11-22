https://ria.ru/20201122/siloviki-1585777352.html

Силовики препятствуют движению колонн оппозиции в Минске

Силовики препятствуют движению колонн оппозиции в Минске

Силовики препятствуют формированию больших колонн оппозиции в разных районах Минска и их движению, очевидцы сообщают о задержаниях. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:38

2020-11-22T14:38

2020-11-22T16:23

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Силовики препятствуют формированию больших колонн оппозиции в разных районах Минска и их движению, очевидцы сообщают о задержаниях.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.Как сообщили РИА Новости очевидцы, одну из таких колонн в районе улицы Калиновского и Лагойского тракта разогнали силовики, есть несколько задержанных. Однако, по их словам, люди начинают снова собираться в колонну.По информации портала tut.by, силовики препятствуют движению колонны, сформированной в микрорайоне "Малиновка", а против демонстрантов в микрорайоне "Каменная Горка" силовики применили спецсредства. "Люди собрались в районе "Зубра" (световой композиции на проспекте Дзержинского – ред.). Читатели сообщают, что сюда приехали люди в балаклавах и что здесь слышны звуки, которые похожи на выстрелы и взрывы", - пишет портал. Очевидцы рассказали РИА Новости о взрывах, похожих на разрывы светошумовых гранат в районе ТЦ "Магнит" в микрорайоне "Юго-Запад".По данным портала tut.by, колонну оппозиции в микрорайоне "Восток" "сопровождают бусы с силовиками, часть людей там разогнали по дворам". Как сообщили РИА Новости очевидцы, большая колонна людей движется по микрорайону "Уручье", к ней по ходу движения присоединяются новые участники.Между тем колонна более чем из ста человек движется в районе улицы Богдановича и Комаровского рынка, к ней из соседних дворов присоединяются новые сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. ГАИ частично перекрыла движение транспорта в этом районе, недалеко припаркованы два автозака.Милиция Минска не комментирует информацию о задержаниях и о применении спецсредств при разгонах акций оппозиции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201117/rossiya-1584887935.html

минск

белоруссия

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Кадры задержания участников несанкционированного марша в Минске Белорусская оппозиция пыталась провести в воскресенье несанкционированный марш, собираясь малыми группами в разных районах Минска. Правоохранители пресекали попытки оппозиционеров формировать большие колонны и мешать движению транспорта. В некоторых районах идут задержания. На видео - задержания у станции метро "Каменная горка". 2020-11-22T14:38 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире