https://ria.ru/20201122/series-1585568958.html
Объявлена дата показа бонусных серий десятого сезона "Ходячих мертвецов"
Объявлена дата показа бонусных серий десятого сезона "Ходячих мертвецов"
Стало известно, что финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов" начнут показывать на платформе Fox 1 марта 2021 года, сообщает NME. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T03:22
2020-11-22T03:22
2020-11-22T03:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570369882_0:71:1401:859_1400x0_80_0_0_b2acc76f7ed7b322722555850402fab1.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Стало известно, что финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов" начнут показывать на платформе Fox 1 марта 2021 года, сообщает NME.В них появятся приглашенные актеры Роберт Патрик и Хилари Бертон Морган. В описании новых эпизодов говорится, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".За финальной серией 10-го сезона ("Верная гибель"), вышедшей в октябре 2020 года, последуют шесть бонусных эпизодов, и только после них начнется завершающий 11-й сезон проекта. В нем будет 24 серии, 12 покажут в 2021 году, и еще 12 – в 2022.
https://ria.ru/20200818/1575879599.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570369882_0:0:1401:1050_1400x0_80_0_0_6b7d4737adf4e63824fcbc088139fa0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости
. Стало известно, что финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов" начнут показывать на платформе Fox 1 марта 2021 года, сообщает
NME.
В них появятся приглашенные актеры Роберт Патрик и Хилари Бертон Морган.
В описании новых эпизодов говорится, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
За финальной серией 10-го сезона ("Верная гибель"), вышедшей в октябре 2020 года, последуют шесть бонусных эпизодов, и только после них начнется завершающий 11-й сезон проекта. В нем будет 24 серии, 12 покажут в 2021 году, и еще 12 – в 2022.