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Объявлена дата показа бонусных серий десятого сезона "Ходячих мертвецов"
Объявлена дата показа бонусных серий десятого сезона "Ходячих мертвецов"
Стало известно, что финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов" начнут показывать на платформе Fox 1 марта 2021 года, сообщает NME. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T03:22
2020-11-22T03:22
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Стало известно, что финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов" начнут показывать на платформе Fox 1 марта 2021 года, сообщает NME.В них появятся приглашенные актеры Роберт Патрик и Хилари Бертон Морган. В описании новых эпизодов говорится, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".За финальной серией 10-го сезона ("Верная гибель"), вышедшей в октябре 2020 года, последуют шесть бонусных эпизодов, и только после них начнется завершающий 11-й сезон проекта. В нем будет 24 серии, 12 покажут в 2021 году, и еще 12 – в 2022.
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кино и сериалы, новости культуры

Объявлена дата показа бонусных серий десятого сезона "Ходячих мертвецов"

03:22 22.11.2020
 
© Фото : AMC / Gene PageСъемки 10-го эпизода сериала "Ходячие мертвецы"
Съемки 10-го эпизода сериала Ходячие мертвецы - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : AMC / Gene Page
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Стало известно, что финальные шесть эпизодов десятого сезона "Ходячих мертвецов" начнут показывать на платформе Fox 1 марта 2021 года, сообщает NME.
В них появятся приглашенные актеры Роберт Патрик и Хилари Бертон Морган.
В описании новых эпизодов говорится, что "выжившие пытаются прийти в себя после тех разрушений, которые оставили после себя Шепчущиеся. Годы борьбы не прошли даром, они стали очень уязвимыми. Им предстоит понять, хватит ли у них внутренних сил, чтобы восстановиться".
За финальной серией 10-го сезона ("Верная гибель"), вышедшей в октябре 2020 года, последуют шесть бонусных эпизодов, и только после них начнется завершающий 11-й сезон проекта. В нем будет 24 серии, 12 покажут в 2021 году, и еще 12 – в 2022.
Скриншот сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 02:43Культура
В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
 
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