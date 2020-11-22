https://ria.ru/20201122/sedokova-1585816615.html

Седокову возмутили слова о "сроке годности" для женщин

Седокову возмутили слова о "сроке годности" для женщин

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова высказалась в Instagram о "сроке годности" для женщин. РИА Новости, 22.11.2020

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анна седокова

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова высказалась в Instagram о "сроке годности" для женщин. Артистка привела несколько комментариев подписчиков о ее возрасте, опубликованных под ее недавним фото со свадьбы с баскетболистом Янисом Тимму. Певица призналась, что ее с детства поражала разница в поведении женщин старше 60 лет за границей и на постсоветском пространстве."Я помню, как в детстве прилетала с народным ансамблем за границу и видела таких красивых женщин за 60, в платьях и на каблуках. Потом возвращалась домой и не понимала, почему у нас в 60 — уже бабушка и носишь платочек", — написала Седокова.Ее возмутило, что некоторые считают приемлемым судить женщину по возрасту и "взвешивать, как мясо на весах, ее морщины"."Кто дал право хоронить женщину в 30? Или после развода? Или после двух и трех детей? Или незамужнюю в 35? Кто дал право вам, людям с пониженной верой в себя, выплевывать это на тех женщин, кто не боится жить свою лучшую жизнь!" — отметила певица.При этом она подчеркнула, что не возраст, а сила духа определяет человека. Седокова призналась, что старается поддерживать форму, но борется не со старостью, а с "ошибками юности", например работает над культурой питания.

https://ria.ru/20201117/sedokova-1584979900.html

https://ria.ru/20201101/sedokova-1582518298.html

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россия, анна седокова, виа гра, общество