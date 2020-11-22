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Макей пригрозил ответить на экономические санкции против Белоруссии

Макей пригрозил ответить на экономические санкции против Белоруссии

Минск намерен обсудить с Западом целесообразность введения экономических санкций против страны, стоит ли идти на подобные меры, заявил глава МИД Белоруссии... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T22:00

2020-11-22T22:00

2020-11-22T22:21

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Минск намерен обсудить с Западом целесообразность введения экономических санкций против страны, стоит ли идти на подобные меры, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Эти призывы к экономическим санкциям (со стороны белорусской оппозиции – ред.) в моем понимании не просто большая глупость – это большая опасность для государственности Беларуси в целом. И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане. Мне кажется, там существует больше понимания относительно того, стоит ли идти на подобные меры – на введение экономических санкций против Беларуси", - заявил Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.При этом министр отметил, что "если кто-то хочет пожара в этом регионе", то Минск найдет, чем ответить инициаторам подобного рода шагов. Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Ранее Европейский союз ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко, а позже заявил о готовности его расширить. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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