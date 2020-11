В Сети появился новый сингл Roxette c участием Мари Фридрикссон

https://ria.ru/20201122/roxette-1585582951.html

На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом РИА Новости, 22.11.2020

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом "Good Karma" 2016 года.Также в релиз вошли еще две ранее не издававшиеся композиции, записанные для "Good Karma": "Let your heart dance with me" и "Tu ne me comprends". В блоге группы приводится комментарий Пера Гессле: "Работа над альбомом продолжалась очень долго, мы все очень устали и не закончили трек "Piece of cake”. Но, послушав его снова через несколько лет, я понял, что с ним все в порядке, просто нужна обработка. И я отправил его на сведение Ронни Лахти. У него блестящий слух, и все вещи получаются замечательно. Он вернул мне чудесный трек"."Piece of cake” войдет в третью часть сборника "Bag of Trix", релиз которого запланирован на 27 ноября.

