https://ria.ru/20201122/roxette-1585582951.html
В Сети появился новый сингл Roxette c участием Мари Фридрикссон
В Сети появился новый сингл Roxette c участием Мари Фридрикссон
На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T00:33
2020-11-22T00:33
2020-11-22T00:47
культура
мари фредрикссон
новости культуры
roxette
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/60060/56/600605638_0:122:1505:968_1400x0_80_0_0_b6ebc6db5ebfe24f729844c79836cfd2.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом "Good Karma" 2016 года.Также в релиз вошли еще две ранее не издававшиеся композиции, записанные для "Good Karma": "Let your heart dance with me" и "Tu ne me comprends". В блоге группы приводится комментарий Пера Гессле: "Работа над альбомом продолжалась очень долго, мы все очень устали и не закончили трек "Piece of cake”. Но, послушав его снова через несколько лет, я понял, что с ним все в порядке, просто нужна обработка. И я отправил его на сведение Ронни Лахти. У него блестящий слух, и все вещи получаются замечательно. Он вернул мне чудесный трек"."Piece of cake” войдет в третью часть сборника "Bag of Trix", релиз которого запланирован на 27 ноября.
https://ria.ru/20191210/1562227563.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/60060/56/600605638_79:0:1370:968_1400x0_80_0_0_b91e522109505c355c6fd37758d2d578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мари фредрикссон, новости культуры, roxette
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом "Good Karma" 2016 года.
Также в релиз вошли еще две ранее не издававшиеся композиции, записанные для "Good Karma": "Let your heart dance with me" и "Tu ne me comprends".
В блоге группы приводится
комментарий Пера Гессле: "Работа над альбомом продолжалась очень долго, мы все очень устали и не закончили трек "Piece of cake”. Но, послушав его снова через несколько лет, я понял, что с ним все в порядке, просто нужна обработка. И я отправил его на сведение Ронни Лахти. У него блестящий слух, и все вещи получаются замечательно. Он вернул мне чудесный трек".
"Piece of cake” войдет в третью часть сборника "Bag of Trix", релиз которого запланирован на 27 ноября.