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https://ria.ru/20201122/roxette-1585582951.html
В Сети появился новый сингл Roxette c участием Мари Фридрикссон
В Сети появился новый сингл Roxette c участием Мари Фридрикссон
На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом РИА Новости, 22.11.2020
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культура
мари фредрикссон
новости культуры
roxette
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом "Good Karma" 2016 года.Также в релиз вошли еще две ранее не издававшиеся композиции, записанные для "Good Karma": "Let your heart dance with me" и "Tu ne me comprends". В блоге группы приводится комментарий Пера Гессле: "Работа над альбомом продолжалась очень долго, мы все очень устали и не закончили трек "Piece of cake”. Но, послушав его снова через несколько лет, я понял, что с ним все в порядке, просто нужна обработка. И я отправил его на сведение Ронни Лахти. У него блестящий слух, и все вещи получаются замечательно. Он вернул мне чудесный трек"."Piece of cake” войдет в третью часть сборника "Bag of Trix", релиз которого запланирован на 27 ноября.
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мари фредрикссон, новости культуры, roxette

В Сети появился новый сингл Roxette c участием Мари Фридрикссон

00:33 22.11.2020 (обновлено: 00:47 22.11.2020)
 
© Фото : телекомпания НТВСолистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : телекомпания НТВ
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. На стриминговых сервисах прошла премьера одной из последних песен, которую Пер Гессле записал вместе с Мари Фредрикссон “Piece of Cake". Ее не включили в альбом "Good Karma" 2016 года.
Также в релиз вошли еще две ранее не издававшиеся композиции, записанные для "Good Karma": "Let your heart dance with me" и "Tu ne me comprends".
В блоге группы приводится комментарий Пера Гессле: "Работа над альбомом продолжалась очень долго, мы все очень устали и не закончили трек "Piece of cake”. Но, послушав его снова через несколько лет, я понял, что с ним все в порядке, просто нужна обработка. И я отправил его на сведение Ронни Лахти. У него блестящий слух, и все вещи получаются замечательно. Он вернул мне чудесный трек".
"Piece of cake” войдет в третью часть сборника "Bag of Trix", релиз которого запланирован на 27 ноября.
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