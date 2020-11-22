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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201122/restorany-1585622283.html
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
2020-11-22T12:00
2020-11-22T12:00
как это по-русски
культура
подкаст
рестораны
общество
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Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
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аудио, культура, подкаст, рестораны, общество

Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

12:00 22.11.2020
 
Как это по-русски
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
12:00
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“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Наталия Шашина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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