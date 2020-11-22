https://ria.ru/20201122/restorany-1585622283.html
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
2020-11-22T12:00
2020-11-22T12:00
2020-11-22T12:00
как это по-русски
культура
подкаст
рестораны
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585622390_0:2:640:362_1400x0_80_0_0_2cfdf35198afe7a0261548a2584ea707.jpg
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585622390_78:0:562:363_1400x0_80_0_0_78001ef0401161fd30f7e3b9f3297d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, культура, подкаст, рестораны, общество
Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать
“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).