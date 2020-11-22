https://ria.ru/20201122/restorany-1585622283.html

Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать

“Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).

2020-11-22T12:00

2020-11-22T12:00

2020-11-22T12:00

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Шеф рекомендует! Слова, которыми нас заставляют заказывать “Котлеты как у бабушки”, “из качественнейших продуктов”, “подрумяненный и сочный”. Какими словами рестораторы побуждают нас заказать то или иное блюдо? Правда ли, что чем длиннее описание - тем выше цена? Почему посетители сравнивают вино с ощущениями от секса, а фастфуд - с наркотиком? А шаурма - вообще отдельная религия (лингвистически, конечно).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, культура, подкаст, рестораны, общество