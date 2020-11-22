https://ria.ru/20201122/protest-1585821212.html

Белорусские правозащитники заявили о свыше 300 задержанных на акциях

Белорусские правозащитники заявили о свыше 300 задержанных на акциях

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает, что число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T21:32

2020-11-22T21:32

2020-11-22T21:32

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

весна

гродно

минск

брест

в мире

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает, что число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило 300.По последней информации центра, число задержанных в течение дня по всей Белоруссии на незаконных массовых мероприятиях составляет 305, большинство из них – в Минске. Задержанные также есть в Боровлянах, Гродно, Пинске, Заславле, Бресте, Новополоцке.Данные на сайте правозащитного центра продолжают обновляться. МВД Белоруссии пока не озвучило официальную статистику, обычно она публикуется в понедельник. При этом милиция Минска сообщила, что в белорусской столице в воскресенье количество задержанных превысило 200.Белорусская оппозиция по воскресеньям традиционно проводит в Минске и других городах страны свои наиболее масштабные протестные акции, которые не согласованы с местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности в этот раз призвали противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, предполагающем сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. В разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики – они проводили задержания и применяли спецсредства.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201122/protesty-1585791974.html

https://ria.ru/20201122/spetssredstva-1585787909.html

гродно

минск

брест

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мвд белоруссии, весна, гродно, минск, брест, в мире