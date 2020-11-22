Белорусские правозащитники заявили о свыше 300 задержанных на акциях
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста в Минске
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает, что число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило 300.
Данные на сайте правозащитного центра продолжают обновляться. МВД Белоруссии пока не озвучило официальную статистику, обычно она публикуется в понедельник. При этом милиция Минска сообщила, что в белорусской столице в воскресенье количество задержанных превысило 200.
Белорусская оппозиция по воскресеньям традиционно проводит в Минске и других городах страны свои наиболее масштабные протестные акции, которые не согласованы с местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности в этот раз призвали противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, предполагающем сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. В разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики – они проводили задержания и применяли спецсредства.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.