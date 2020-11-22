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В Нальчике потушили пожар в магазине
В Нальчике потушили пожар в магазине
Пожар в магазине в Нальчике на площади 1,5 тысячи квадратных метров потушен, пожарные проливают и разбирают конструкции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T23:21
2020-11-22T23:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 22 ноя - РИА Новости. Пожар в магазине в Нальчике на площади 1,5 тысячи квадратных метров потушен, пожарные проливают и разбирают конструкции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что в 20.20 мск в воскресенье на улице Идарова в Нальчике произошел пожар в трехэтажном здании магазина, где загорелась кровля здания. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Огнем была охвачена кровля магазина, а также кровля двух соседних зданий. Пожару присвоили третий ранг, на месте работали 70 человек и 16 единиц техники. В 21.25 мск пожар локализован. Погибших и пострадавших нет."В 22.09 мск воскресенья ликвидация открытого горения. Пожар произошел на третьем мансардном этаже здания, на первом этаже которого располагается магазин. В данный момент проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В Нальчике потушили пожар в магазине

23:21 22.11.2020 (обновлено: 23:47 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НАЛЬЧИК, 22 ноя - РИА Новости. Пожар в магазине в Нальчике на площади 1,5 тысячи квадратных метров потушен, пожарные проливают и разбирают конструкции, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что в 20.20 мск в воскресенье на улице Идарова в Нальчике произошел пожар в трехэтажном здании магазина, где загорелась кровля здания. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Огнем была охвачена кровля магазина, а также кровля двух соседних зданий. Пожару присвоили третий ранг, на месте работали 70 человек и 16 единиц техники. В 21.25 мск пожар локализован. Погибших и пострадавших нет.
"В 22.09 мск воскресенья ликвидация открытого горения. Пожар произошел на третьем мансардном этаже здания, на первом этаже которого располагается магазин. В данный момент проводится проливка и разбор конструкций", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
 
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