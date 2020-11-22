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Пожарные локализовали возгорание в нальчикском магазине
Пожарные локализовали возгорание в нальчикском магазине
Пожар в Нальчике, где горит трехэтажное здание магазина, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T21:44
2020-11-22T21:44
2020-11-22T21:47
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар в Нальчике, где горит трехэтажное здание магазина, локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее сообщалось, что кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье в Нальчике, его тушат почти 70 человек."В 21.26 пожар локализован на площади 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС в Telegram.По уточненной информации, огнём охвачены кровля магазина, а также кровли двух соседних зданий. На данный момент угрозы распространения пожара нет, отметили в ведомстве.Как сообщает МЧС, пострадавших и погибших нет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия