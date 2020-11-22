Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201122/pozhar-1585820760.html
В Нальчике загорелась кровля магазина
В Нальчике загорелась кровля магазина
Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье в Нальчике, по предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, его... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T21:19
2020-11-22T21:42
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нальчик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_01bc07379df24e9a15264063bd17afd8.jpg
НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье в Нальчике, по предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, его тушат почти 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 20.20 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Нальчик по улице Идарова произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 1 тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет."На месте происшествия по третьему рангу пожара работают силы и средства МЧС России в количестве 66 человек и 14 единиц техники", - уточняет ведомство.
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359068_275:0:3004:2047_1400x0_80_0_0_03726dd8eea20d8e5790f14348a735ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия

В Нальчике загорелась кровля магазина

21:19 22.11.2020 (обновлено: 21:42 22.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье в Нальчике, по предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, его тушат почти 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 20.20 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Нальчик по улице Идарова произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 1 тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
"На месте происшествия по третьему рангу пожара работают силы и средства МЧС России в количестве 66 человек и 14 единиц техники", - уточняет ведомство.
 
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НальчикПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В России провели более 72,9 миллиона тестов на коронавирус
09:30Полиция пресекла массовую драку центре Петербурга
09:19В Якутии выявили вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
09:19Эксперт: пандемия сыграла ключевую роль в поражении Трампа на выборах
09:17Россияне назвали самую непрестижную работу
09:13В США неизвестный совершил нападение в церкви, два человека погибли
09:09Росприроднадзор оценил вред, нанесенный предприятиями природе в 2020 году
09:05Эксперты выяснили, какие покупки россияне откладывают на "черную пятницу"
09:04В Москве 5064 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:00Найден способ победить одно из самых массовых заболеваний полости рта
08:53Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
08:49В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве мальчика
08:38СК начал проверку после падения девочки с четвертого этажа в Томске
08:29Девочка, спасенная из ушедшей под лед машины в Югре, пошла на поправку
08:26Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей
08:16Два борта МЧС доставят в Приморье дизель-генераторы
08:10Приложение "Помощник ОСАГО" для оформления ДТП заработало по всей России
08:07Москвичей предупредили о мокром снеге в понедельник
08:03СМИ узнали, кого Байден назначит постпредом США в ООН
07:49Мост на остров Русский будет закрыт еще два дня
Лента новостейМолния