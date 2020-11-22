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В Нальчике загорелась кровля магазина

В Нальчике загорелась кровля магазина

Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье в Нальчике, по предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, его... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T21:19

2020-11-22T21:19

2020-11-22T21:42

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 22 ноя – РИА Новости. Кровля трехэтажного магазина загорелась вечером в воскресенье в Нальчике, по предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров, его тушат почти 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."В 20.20 мск в воскресенье поступило сообщение, что в городе Нальчик по улице Идарова произошел пожар в трехэтажном здании магазина. По предварительной информации, горит кровля здания. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 1 тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет."На месте происшествия по третьему рангу пожара работают силы и средства МЧС России в количестве 66 человек и 14 единиц техники", - уточняет ведомство.

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нальчик, происшествия