https://ria.ru/20201122/pozhar-1585792797.html

В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

Спасатели обнаружили тело ребенка на месте пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:59

2020-11-22T16:59

2020-11-22T16:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело ребенка на месте пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Жилой многоквартирный одноэтажный дом барачного типа на улице Каменоярская, 50 загорелся около 15.00 (14.00 мск) воскресенья. Площадь пожара составила 200 квадратных метров."В настоящее время пожар ликвидирован. На пожаре обнаружен погибший - ребенок четыре года", - сказал он.На месте работали 27 человек личного состава и пять единиц техники.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия