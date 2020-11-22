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В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок
Спасатели обнаружили тело ребенка на месте пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:59
2020-11-22T16:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело ребенка на месте пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Жилой многоквартирный одноэтажный дом барачного типа на улице Каменоярская, 50 загорелся около 15.00 (14.00 мск) воскресенья. Площадь пожара составила 200 квадратных метров."В настоящее время пожар ликвидирован. На пожаре обнаружен погибший - ребенок четыре года", - сказал он.На месте работали 27 человек личного состава и пять единиц техники.
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астрахань
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, астраханская область, происшествия

В Астрахани при пожаре в многоквартирном доме погиб ребенок

16:59 22.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело ребенка на месте пожара в многоквартирном жилом доме в Астрахани, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Жилой многоквартирный одноэтажный дом барачного типа на улице Каменоярская, 50 загорелся около 15.00 (14.00 мск) воскресенья. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
"В настоящее время пожар ликвидирован. На пожаре обнаружен погибший - ребенок четыре года", - сказал он.
На месте работали 27 человек личного состава и пять единиц техники.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 20:58
В Красноярском крае при пожаре погибли пять детей и один взрослый
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьАстраханская областьПроисшествия
 
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