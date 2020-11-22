https://ria.ru/20201122/pozhar-1585789849.html

Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне

Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне

Пожар на складе в промзоне на юге Москвы локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:39

2020-11-22T16:39

2020-11-22T17:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585784001_0:174:1067:774_1400x0_80_0_0_7bc1e7b9c02d3b31a4b0b0103ca572e0.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в промзоне на юге Москвы локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили РИА Новости, что спасатели тушат пожар на складе в промзоне на юге Москвы по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. Огонь разгорелся на минус 1 этаже на площади около 300 квадратных метров."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на минус 1 этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров... Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16.25 пожар был локализован", - сказали в ведомстве.Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия