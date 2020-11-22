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Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
Пожарные локализовали возгорание на складе в московской промзоне
Пожар на складе в промзоне на юге Москвы локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:39
2020-11-22T16:39
2020-11-22T17:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в промзоне на юге Москвы локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Москвы.Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили РИА Новости, что спасатели тушат пожар на складе в промзоне на юге Москвы по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. Огонь разгорелся на минус 1 этаже на площади около 300 квадратных метров."По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на минус 1 этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров... Пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16.25 пожар был локализован", - сказали в ведомстве.Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия