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В Кировской области семейная пара и два ребенка погибли при пожаре в доме
В Кировской области семейная пара и два ребенка погибли при пожаре в доме
Семейная пара, их десятилетний сын, а также восьмилетний мальчик, находившихся у них в гостях, погибли при пожаре в селе Николаево Кировской области, сообщается РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:45
2020-11-22T12:59
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Семейная пара, их десятилетний сын, а также восьмилетний мальчик, находившихся у них в гостях, погибли при пожаре в селе Николаево Кировской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте происшествия в настоящее время работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что семьи двоих детей, погибших при пожаре в Кировской области, не состояли на учете в органах опеки."По факту пожара проводится проверка. Семья благополучная, на учетах в органах опеки не состояла. Семья 8-летнего мальчика также была благополучной. Родственникам погибшего ребенка будет оказана необходимая психологическая помощь. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, следователи, глава района. Выясняются причины возгорания. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Правительство Кировской области держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.
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кировская область, происшествия

В Кировской области семейная пара и два ребенка погибли при пожаре в доме

09:45 22.11.2020 (обновлено: 12:59 22.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кировской областиПожар в частном доме в Фаленском районе Кировской области
Пожар в частном доме в Фаленском районе Кировской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кировской области
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Семейная пара, их десятилетний сын, а также восьмилетний мальчик, находившихся у них в гостях, погибли при пожаре в селе Николаево Кировской области, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
"Двадцать первого ноября около 23 часов в частном жилом доме, расположенном в селе Николаево Фаленского района, произошел пожар. В результате происшествия погибла семейная пара и их десятилетний сын. Также погиб восьмилетний мальчик, находящийся у них в гостях", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте происшествия в настоящее время работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.
Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что семьи двоих детей, погибших при пожаре в Кировской области, не состояли на учете в органах опеки.
"По факту пожара проводится проверка. Семья благополучная, на учетах в органах опеки не состояла. Семья 8-летнего мальчика также была благополучной. Родственникам погибшего ребенка будет оказана необходимая психологическая помощь. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, следователи, глава района. Выясняются причины возгорания. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Правительство Кировской области держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.
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