Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии
06:51 22.11.2020 (обновлено: 07:09 22.11.2020)
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
"Сегодня штаб Трампа подал прошение о пересчете голосов в Джорджии. Мы стремимся обеспечить соблюдение всех аспектов законодательства штата Джорджия и Конституции США, чтобы каждый законный голос был учтен", — говорится в документе.
Юристы отдельно отмечают требование сопоставления подписей, необходимого для "честного пересчета голосов".
"Если не будет сопоставления подписей, результаты будут столь же фальшивыми, как первоначальный подсчет и пересчет голосов", — подчеркивается в заявлении.
Губернатор Джорджии Брайан Кемп ранее сообщил, что на выборах в штате допущены "значительные ошибки", однако, по его словам, закон требует от него заверить сертификацию итогов голосования. Перед этим госсекретарь штата Брэд Раффенспергер констатировал, что чной пересчет подтвердил победу в Джорджии кандидату от демократов Джо Байдену.
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Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов пока еще не завершился. Американские СМИ отдают победу Байдену. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". По словам адвоката президента Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.