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Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии

Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии

Штаб президента США Дональда Трампа потребовал нового пересчета голосов в штате Джорджия, сообщается в заявлении группы юристов американского лидера. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T06:51

2020-11-22T06:51

2020-11-22T07:09

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа потребовал нового пересчета голосов в штате Джорджия, сообщается в заявлении группы юристов американского лидера.Юристы отдельно отмечают требование сопоставления подписей, необходимого для "честного пересчета голосов".Губернатор Джорджии Брайан Кемп ранее сообщил, что на выборах в штате допущены "значительные ошибки", однако, по его словам, закон требует от него заверить сертификацию итогов голосования. Перед этим госсекретарь штата Брэд Раффенспергер констатировал, что чной пересчет подтвердил победу в Джорджии кандидату от демократов Джо Байдену.Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчет голосов пока еще не завершился. Американские СМИ отдают победу Байдену. Многие мировые лидеры уже поздравили его.Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке "украсть выборы". По словам адвоката президента Руди Джулиани, нарушения в ходе голосования носили системный характер.

https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

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дональд трамп, москва, джорджия, сша, в мире