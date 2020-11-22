https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585820411.html
Глава Евросовета предложил G20 заключить глобальный договор по пандемиям
Глава Евросовета предложил G20 заключить глобальный договор по пандемиям
Глава Европейского совета Шарль Мишель на виртуальном саммите лидеров стран "Группы двадцати" призвал начать переговоры о заключении глобального договора по... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T21:13
2020-11-22T21:13
2020-11-22T21:13
шарль мишель
европейский совет
большая двадцатка
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель на виртуальном саммите лидеров стран "Группы двадцати" призвал начать переговоры о заключении глобального договора по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Международный договор по пандемиям может помочь предотвращению пандемий в будущем, содействовать более быстрой и более скоординированной реакции. Его необходимо обсуждать со всеми нациями, с агентствами ООН, в частности, с ВОЗ", - сказал Мишель, слова которого приводятся в пресс-релизе Евросовета.Он подчеркнул, что ВОЗ должна играть ключевую роль в координации действий в случае возникновение пандемий, а глобальный договор по пандемиям может дополнять эти усилия.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201122/deklaratsiya-1585806553.html
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шарль мишель, европейский совет, большая двадцатка, в мире