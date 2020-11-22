https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585820411.html

Глава Евросовета предложил G20 заключить глобальный договор по пандемиям

Глава Евросовета предложил G20 заключить глобальный договор по пандемиям

Глава Европейского совета Шарль Мишель на виртуальном саммите лидеров стран "Группы двадцати" призвал начать переговоры о заключении глобального договора по... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T21:13

2020-11-22T21:13

2020-11-22T21:13

шарль мишель

европейский совет

большая двадцатка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1400x0_80_0_0_bb8753774f43a6702e36fbe3c99645a5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель на виртуальном саммите лидеров стран "Группы двадцати" призвал начать переговоры о заключении глобального договора по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Международный договор по пандемиям может помочь предотвращению пандемий в будущем, содействовать более быстрой и более скоординированной реакции. Его необходимо обсуждать со всеми нациями, с агентствами ООН, в частности, с ВОЗ", - сказал Мишель, слова которого приводятся в пресс-релизе Евросовета.Он подчеркнул, что ВОЗ должна играть ключевую роль в координации действий в случае возникновение пандемий, а глобальный договор по пандемиям может дополнять эти усилия.В воскресенье завершился двухдневный саммит G20 под председательством Саудовской Аравии, который прошел во второй раз за его историю в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20201122/deklaratsiya-1585806553.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, европейский совет, большая двадцатка, в мире