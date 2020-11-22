https://ria.ru/20201122/pandemiya-1585813157.html

Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией

Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией

Лидеры стран G20 заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения, отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T20:01

2020-11-22T20:01

2020-11-22T20:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

большая двадцатка

саудовская аравия

оон

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения, отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на пандемию COVID-19, говорится в итоговой декларации."Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее (ВОЗ – ред.) общей эффективности в координации и поддержке глобальных ответных мер на пандемию и центральных усилий государств-членов", - сообщается в декларации лидеров G20.Они отметили, что приняли к сведению оценки пробелов в готовности к пандемии, подготовленные соответствующими международными организациями.Двухдневный саммит завершился в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала право председательства в "двадцатке" Италии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html

саудовская аравия

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коронавирус covid-19, воз, большая двадцатка, саудовская аравия, оон, в мире