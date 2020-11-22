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Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией
Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией
Лидеры стран G20 заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения, отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T20:01
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распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
большая двадцатка
саудовская аравия
оон
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения, отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на пандемию COVID-19, говорится в итоговой декларации."Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее (ВОЗ – ред.) общей эффективности в координации и поддержке глобальных ответных мер на пандемию и центральных усилий государств-членов", - сообщается в декларации лидеров G20.Они отметили, что приняли к сведению оценки пробелов в готовности к пандемии, подготовленные соответствующими международными организациями.Двухдневный саммит завершился в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала право председательства в "двадцатке" Италии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, воз, большая двадцатка, саудовская аравия, оон, в мире

Лидеры G20 призвали повысить эффективность ВОЗ в борьбе с пандемией

20:01 22.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в лифте жилого дома в Тамбове
Врач в лифте жилого дома в Тамбове - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 заявили о важности работы Всемирной организации здравоохранения, отметив необходимость повышения ее эффективности в глобальном ответе на пандемию COVID-19, говорится в итоговой декларации.
"Мы подчеркиваем важность обязательств системы и учреждений ООН, в первую очередь ВОЗ, уделяя внимание текущим оценкам, заявленной приверженности прозрачности и необходимости повышения ее (ВОЗ – ред.) общей эффективности в координации и поддержке глобальных ответных мер на пандемию и центральных усилий государств-членов", - сообщается в декларации лидеров G20.
Они отметили, что приняли к сведению оценки пробелов в готовности к пандемии, подготовленные соответствующими международными организациями.
Двухдневный саммит завершился в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации, после чего Саудовская Аравия передала право председательства в "двадцатке" Италии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗБольшая двадцаткаСаудовская АравияООНВ мире
 
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