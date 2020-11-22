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В Томске шестилетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа
В Томске шестилетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа
Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа и осталась жива, полиция выясняет причины случившегося, сообщает в воскресенье УМВД по Томской... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:21
2020-11-22T19:21
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
томск
томская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 22 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа и осталась жива, полиция выясняет причины случившегося, сообщает в воскресенье УМВД по Томской области.Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором видно как ребенок падает с высоты в сугроб около дома, а затем тут же встаёт.В УМВД пояснили, что 21 ноября в полицию поступило сообщение о происшествии с ребенком около подъезда одного из домов по улице Карла Маркса."В ходе отработки сообщения установлено, что шестилетняя девочка, предположительно, выпала из окна четвертого этажа. В отношении матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), который направлен в комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Томска для принятия решения", - говорится в сообщении.Полицейские по факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - добавили в полиции, не уточнив состояние девочки.
https://ria.ru/20200921/ekaterinburg-1577530576.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), томск, томская область, происшествия

В Томске шестилетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа

19:21 22.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НОВОСИБИРСК, 22 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа и осталась жива, полиция выясняет причины случившегося, сообщает в воскресенье УМВД по Томской области.
Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором видно как ребенок падает с высоты в сугроб около дома, а затем тут же встаёт.
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В УМВД пояснили, что 21 ноября в полицию поступило сообщение о происшествии с ребенком около подъезда одного из домов по улице Карла Маркса.
"В ходе отработки сообщения установлено, что шестилетняя девочка, предположительно, выпала из окна четвертого этажа. В отношении матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), который направлен в комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Томска для принятия решения", - говорится в сообщении.
Полицейские по факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - добавили в полиции, не уточнив состояние девочки.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ТомскТомская областьПроисшествия
 
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