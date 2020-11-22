https://ria.ru/20201122/padeniya-1585808789.html
В Томске шестилетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа
В Томске шестилетняя девочка выжила, упав с четвертого этажа
Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа и осталась жива, полиция выясняет причины случившегося, сообщает в воскресенье УМВД по Томской... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:21
2020-11-22T19:21
2020-11-22T19:21
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
томск
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
НОВОСИБИРСК, 22 ноя - РИА Новости. Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа и осталась жива, полиция выясняет причины случившегося, сообщает в воскресенье УМВД по Томской области.Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором видно как ребенок падает с высоты в сугроб около дома, а затем тут же встаёт.В УМВД пояснили, что 21 ноября в полицию поступило сообщение о происшествии с ребенком около подъезда одного из домов по улице Карла Маркса."В ходе отработки сообщения установлено, что шестилетняя девочка, предположительно, выпала из окна четвертого этажа. В отношении матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), который направлен в комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Томска для принятия решения", - говорится в сообщении.Полицейские по факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего."Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - добавили в полиции, не уточнив состояние девочки.
https://ria.ru/20200921/ekaterinburg-1577530576.html
https://ria.ru/20200806/1575458013.html
томск
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), томск, томская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 22 ноя - РИА Новости.
Шестилетняя девочка в Томске
выпала из окна четвертого этажа и осталась жива, полиция выясняет причины случившегося, сообщает в воскресенье УМВД по Томской области
.
Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором видно как ребенок падает с высоты в сугроб около дома, а затем тут же встаёт.
В УМВД пояснили, что 21 ноября в полицию поступило сообщение о происшествии с ребенком около подъезда одного из домов по улице Карла Маркса
.
"В ходе отработки сообщения установлено, что шестилетняя девочка, предположительно, выпала из окна четвертого этажа. В отношении матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), который направлен в комитет по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Томска для принятия решения", - говорится в сообщении.
Полицейские по факту случившегося проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Ребенок доставлен в медицинское учреждение", - добавили в полиции, не уточнив состояние девочки.