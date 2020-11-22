https://ria.ru/20201122/oppozitsiya-1585806929.html
В Минске завершились локальные шествия оппозиции
В Минске завершились локальные шествия оппозиции
Локальные несанкционированные шествия сторонников белорусской оппозиции завершились в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T19:08
2020-11-22T19:08
2020-11-22T19:08
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Локальные несанкционированные шествия сторонников белорусской оппозиции завершились в Минске, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время в микрорайонах, где днем проходили протестные шествия, не фиксируется массовых акций сторонников оппозиции, за исключением единичных людей, которые, направляясь от оживленных улиц в жилые дворы, держат на плечах бело-красно-белые флаги.Большого скопления транспорта силовиков не наблюдается в тех районах, где они недавно дежурили. Силовики начинают покидать город. В частности, уехали колонны микроавтобусов, автозаков, водометы, которые были припаркованы на улицах Калиновского и Всехсвятской, на проспекте Независимости в районе ТЦ "Дана Молл".Вместе с тем улицы города продолжают патрулировать увеличенное количество экипажей ГАИ.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями.В Минске с утра были усилены меры безопасности, центр города взяли под контроль силовики, временно приостанавливалась работа ряда станций метро, некоторые улицы перекрывались, наблюдались проблемы с мобильным интернетом. К настоящему времени работа метро, движение наземного транспорта и работа мобильного интернет восстановлены.Telegram-каналы оппозиционной направленности утром призвали противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате: собраться сначала во дворах в небольшие группы, затем выдвинуться на общие для района точки сбора, где сформировать колонну и начать марш.В разных микрорайонах Минска, например, Восток, Уручье, Малиновка, Юго-Запад, Лошица, Сухарево, Каменная Горка, Зеленый Луг, в районах ТЦ "Рига", улицы Богдановича и ряде других точек города, образовались колонны сторонников оппозиции. Силовики пытались не дать протестующим собираться в большие колонны и идти маршем, оттесняли демонстрантов во дворы, проводя задержания и применяя спецсредства. Но после разгонов участники некоторых колонн формировали новые.Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в воскресенье силовики применяли спецсредства при задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции. Милиция Минска в свою очередь сообщила, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в воскресенье в белорусской столице задержаны более 200 человек.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
https://ria.ru/20201122/miting-1585803322.html
https://ria.ru/20201122/spetssredstva-1585787909.html
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости.
Локальные несанкционированные шествия сторонников белорусской оппозиции завершились в Минске
, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время в микрорайонах, где днем проходили протестные шествия, не фиксируется массовых акций сторонников оппозиции, за исключением единичных людей, которые, направляясь от оживленных улиц в жилые дворы, держат на плечах бело-красно-белые флаги.
Большого скопления транспорта силовиков не наблюдается в тех районах, где они недавно дежурили. Силовики начинают покидать город. В частности, уехали колонны микроавтобусов, автозаков, водометы, которые были припаркованы на улицах Калиновского и Всехсвятской, на проспекте Независимости в районе ТЦ "Дана Молл".
Вместе с тем улицы города продолжают патрулировать увеличенное количество экипажей ГАИ.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями.
В Минске с утра были усилены меры безопасности, центр города взяли под контроль силовики, временно приостанавливалась работа ряда станций метро, некоторые улицы перекрывались, наблюдались проблемы с мобильным интернетом. К настоящему времени работа метро, движение наземного транспорта и работа мобильного интернет восстановлены.
Telegram-каналы оппозиционной направленности утром призвали противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате: собраться сначала во дворах в небольшие группы, затем выдвинуться на общие для района точки сбора, где сформировать колонну и начать марш.
В разных микрорайонах Минска, например, Восток, Уручье, Малиновка, Юго-Запад, Лошица, Сухарево, Каменная Горка, Зеленый Луг, в районах ТЦ "Рига", улицы Богдановича и ряде других точек города, образовались колонны сторонников оппозиции. Силовики пытались не дать протестующим собираться в большие колонны и идти маршем, оттесняли демонстрантов во дворы, проводя задержания и применяя спецсредства. Но после разгонов участники некоторых колонн формировали новые.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости, что на несанкционированных массовых мероприятиях в Минске в воскресенье силовики применяли спецсредства при задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции. Милиция Минска в свою очередь сообщила, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в воскресенье в белорусской столице задержаны более 200 человек.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.