https://ria.ru/20201122/ogranicheniya-1585797318.html

Маас осудил противников COVID-ограничений

Маас осудил противников COVID-ограничений

Глава МИД Германии Хайко Маас в воскресенье осудил противников COVID-ограничений, которые сравнивают себя с участниками движения Сопротивления нацистскому... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:39

2020-11-22T17:39

2020-11-22T17:39

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас в воскресенье осудил противников COVID-ограничений, которые сравнивают себя с участниками движения Сопротивления нацистскому режиму в Германии.Слова министра прозвучали на фоне того, как в субботу участница проходившей в Ганновере акции против ограничительных мер сравнила себя с Софи Шолль, членом действовавшей с июня 1942 до февраля 1943 года антинацистской группы "Белая роза". Активистка, видео с выступлением которой распространилось в соцсетях, заявила, что она "чувствует себя Софи Шолль", которую нацисты казнили в 1943 году в возрасте 21 года."Ничто не связывает протесты против связанных с коронавирусом ограничений с борцами Сопротивления", - подчеркнул министр.Субботнее выступление активистки, сравнившей себя с Софи Шолль, вызвало острую реакцию не только главы МИД ФРГ, но и многих других: в частности, слова девушки раскритиковали пользователи Twitter.По сообщениям местной прессы, акции против связанных с коронавирусом ограничений прошли в субботу не только в Ганновере, но и в ряде других городов Германии. В Берлине, согласно заявлению полиции города, в воскресенье также состоялась акция под названием "Марш молчания".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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