https://ria.ru/20201122/obrushenie-1585746138.html

В Москве строительный кран обрушился на жилой дом

В Москве строительный кран обрушился на жилой дом

В центре Москвы обрушился строительный кран, пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T09:07

2020-11-22T09:07

2020-11-22T09:43

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В центре Москвы обрушился строительный кран, пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ.ЧП произошло на Саввинской набережной. Часть конструкции упала на соседний жилой дом. На опубликованных телеканалом кадрах видно обломки крана и повреждения на здании.Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.По предварительным данным, пострадал один рабочий, его доставили в больницу.

https://ria.ru/20200927/obrushenie-1577833266.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия