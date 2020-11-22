https://ria.ru/20201122/obrushenie-1585746138.html
В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
В центре Москвы обрушился строительный кран, пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T09:07
2020-11-22T09:07
2020-11-22T09:43
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В центре Москвы обрушился строительный кран, пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН-ТВ.ЧП произошло на Саввинской набережной. Часть конструкции упала на соседний жилой дом. На опубликованных телеканалом кадрах видно обломки крана и повреждения на здании.Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.По предварительным данным, пострадал один рабочий, его доставили в больницу.
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