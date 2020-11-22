https://ria.ru/20201122/nebraska-1585778015.html

В Небраске два человека погибли при стрельбе

В Небраске два человека погибли при стрельбе

Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:49

2020-11-22T14:49

2020-11-22T14:49

сша

небраска

в мире

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города.Полиция получила вызов в субботу в 21.23 по местному времени (6.23 воскресенья мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями.Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.

https://ria.ru/20201121/strelba-1585630603.html

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небраска

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сша, небраска, в мире