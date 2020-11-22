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В Небраске два человека погибли при стрельбе
В Небраске два человека погибли при стрельбе
Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:49
2020-11-22T14:49
сша
небраска
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города.Полиция получила вызов в субботу в 21.23 по местному времени (6.23 воскресенья мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями.Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.
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сша, небраска, в мире

В Небраске два человека погибли при стрельбе

14:49 22.11.2020
 
© AP Photo / Mel EvansПолиция города Патерсон штата Нью-Джерси
Полиция города Патерсон штата Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Mel Evans
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города.
Полиция получила вызов в субботу в 21.23 по местному времени (6.23 воскресенья мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями.
Полицейские возле торгового центра в городе Уоатоса, США, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 03:40
При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек

"Два человека были доставлены в медицинский центр университета Небраски. Еще два человека были определены как скончавшиеся на месте", - говорится в релизе, который опубликовал сотрудник полиции в Twitter.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.
 
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