https://ria.ru/20201122/nebraska-1585778015.html
В Небраске два человека погибли при стрельбе
В Небраске два человека погибли при стрельбе
Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:49
2020-11-22T14:49
2020-11-22T14:49
сша
небраска
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Стрельба произошла в городе Бельвью в американском штате Небраска, два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщила полиция города.Полиция получила вызов в субботу в 21.23 по местному времени (6.23 воскресенья мск). Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями.Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.
https://ria.ru/20201121/strelba-1585630603.html
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