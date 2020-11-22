В Москве закрыли навигационный сезон

"В этом году мы поднимаем на берег в Нагатинском затоне, месте нашего основного отстоя, пять судов. Еще три уже отправлены ремонтироваться на судостроительные заводы. Корабли поднимают примерно раз в два года, но не все сразу. В этом году взяли пять — это по нашим меркам много. В будущем году одно судно поднимем, может быть, два. Учет графика работ ведут наши механики", - приводятся на сайте слова начальника флота ГУП "Мосводосток" Вячеслава Шуткина.