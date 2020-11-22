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В Москве закрыли навигационный сезон
В Москве закрыли навигационный сезон
Навигационный сезон закрыли в Москве, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:31
2020-11-22T12:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Навигационный сезон закрыли в Москве, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что в ноябре в районе Нагатинского затона к зиме готовят флот ГУП "Мосводосток", навигация специальной техники закроется почти до конца весны.Отмечается, что поднятые на сушу корабли устанавливают на специальные опоры, где они останутся на всю зиму. Диагностикой и обслуживанием судов специалисты будут заниматься прямо на месте.
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мосводосток, москва, общество

В Москве закрыли навигационный сезон

12:31 22.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПарад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Навигационный сезон закрыли в Москве, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в ноябре в районе Нагатинского затона к зиме готовят флот ГУП "Мосводосток", навигация специальной техники закроется почти до конца весны.
"В этом году мы поднимаем на берег в Нагатинском затоне, месте нашего основного отстоя, пять судов. Еще три уже отправлены ремонтироваться на судостроительные заводы. Корабли поднимают примерно раз в два года, но не все сразу. В этом году взяли пять — это по нашим меркам много. В будущем году одно судно поднимем, может быть, два. Учет графика работ ведут наши механики", - приводятся на сайте слова начальника флота ГУП "Мосводосток" Вячеслава Шуткина.
Отмечается, что поднятые на сушу корабли устанавливают на специальные опоры, где они останутся на всю зиму. Диагностикой и обслуживанием судов специалисты будут заниматься прямо на месте.
 
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