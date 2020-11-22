https://ria.ru/20201122/minvostokrazvitiya-1585762162.html

Чекунков вылетит во Владивосток, где ввели режим ЧС из-за погоды

Чекунков вылетит во Владивосток, где ввели режим ЧС из-за погоды

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову вылететь во Владивосток, где создать группу по ликвидации последствий... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:05

2020-11-22T12:05

2020-11-22T16:03

россия

алексей чекунков

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585549880_0:182:3072:1909_1400x0_80_0_0_1b4b5e94af8c07bae86a2c1656a17fc8.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову вылететь во Владивосток, где создать группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба правительства.Подчеркивается, что в составе рабочей группы будут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.Позднее, в пресс-службе министерства сообщили о вылете Чекунковва во Владивосток.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились.

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей чекунков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия