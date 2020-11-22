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Чекунков вылетит во Владивосток, где ввели режим ЧС из-за погоды
Чекунков вылетит во Владивосток, где ввели режим ЧС из-за погоды
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову вылететь во Владивосток, где создать группу по ликвидации последствий... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:05
2020-11-22T12:05
2020-11-22T16:03
россия
алексей чекунков
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову вылететь во Владивосток, где создать группу по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим, сообщает пресс-служба правительства.Подчеркивается, что в составе рабочей группы будут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.Позднее, в пресс-службе министерства сообщили о вылете Чекунковва во Владивосток.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились.
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россия, алексей чекунков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия