https://ria.ru/20201122/minsk-1585782185.html

Силовики пресекли сбор оппозиции у станции метро в Минске

Силовики пресекли сбор оппозиции у станции метро в Минске

Белорусские силовики пресекли повторный сбор оппозиции у метро "Каменная Горка" на западе Минска, где ранее разогнали колонну протестующих с применением... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:45

2020-11-22T15:45

2020-11-22T16:24

протесты в белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Белорусские силовики пресекли повторный сбор оппозиции у метро "Каменная Горка" на западе Минска, где ранее разогнали колонну протестующих с применением спецсредств, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям традиционно усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.На этом фоне Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. Одна из таких колонн ранее собралась в микрорайоне "Каменная Горка" на западе Минска.По сообщениям очевидцев и местных СМИ, несколько колонн силовики разогнали в разных микрорайонах Минска, однако другие колонны продолжают движение. В том числе местные СМИ ранее в воскресенье сообщали, что силовики применили спецсредства в микрорайоне "Каменная Горка" в Минске против колонны оппозиционеров. Милиция не комментирует информацию о задержанных и о применении спецсредств.Возле ТЦ "Грин-Сити" у станции метро "Каменная Горка", которая ранее приостановила обслуживание пассажиров, собрались, по оценке корреспондента, пара сотен протестующих. Сотрудники ОМОН провели несколько задержаний, после чего протестующие разбежались в соседние дворы и забежали в торговый центр, они также выбегали на проезжую часть.В настоящее время у ТЦ дежурят силовики, рядом припаркованы автозаки и микроавтобусы с личным составом.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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Кадры задержания участников студенческого марша в Минске Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова. 2020-11-22T15:45 true PT0M29S

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире