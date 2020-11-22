https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585814081.html

В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19

В Турции выявили рекордное число новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста... РИА Новости, 22.11.2020

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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста зараженных с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Накануне также сообщалось о наибольшем числе выявленных случаев коронавируса в сутки с начала пандемии - 5532. В пятницу было зафиксировано рекордное с начала пандемии число умерших от COVID-19 за сутки - 141."Сегодня выявлено 6017 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 446 822. Умерли 139 больных, всего умерших - 12 358. В тяжелом состоянии находятся 4217 больных. Вылечились сегодня 3812 пациентов, всего - 374 637", - говорится в сводке турецкого минздрава. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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