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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585791612.html
В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса
Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались еще 1448 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:50
2020-11-22T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались еще 1448 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 177 552 новых случая заражения. В пятницу был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 187 833 заражений за сутки.Накануне в субботу зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 255 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллиона инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 58 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/ugroza-1585767456.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили 177 тысяч новых случаев коронавируса

16:50 22.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 177 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались еще 1448 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 177 552 новых случая заражения. В пятницу был зафиксирован максимальный суточный прирост, тогда выявили 187 833 заражений за сутки.
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Накануне в субботу зарубежные СМИ со ссылкой на университет Хопкинса сообщали, что в США за сутки были выявлены рекордные 195 542 случая заражения, однако на самом сайте университета данных за субботу так и не появилось.
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 255 тысяч человек. Выздоровели более 4,5 миллиона инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заболели более 58 миллионов человек, умерли свыше 1,3 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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