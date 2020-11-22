https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585756349.html
В Москве за сутки госпитализировали 1358 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1358 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1358 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 426 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:53
2020-11-22T10:53
2020-11-22T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581991285_410:315:3096:1826_1400x0_80_0_0_7d86a188598b20c9cae57fb9c1ab81b7.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1358 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 426 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,2% среди заболевших – дети, 43,7% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,2% – от 66 до 79 лет. Также 3,7% заболевших старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581991285_322:0:3053:2048_1400x0_80_0_0_d0cf8c156fbcba5a9770d92d83b0147b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество