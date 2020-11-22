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В Москве за сутки госпитализировали 1358 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1358 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1358 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 426 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T10:53
2020-11-22T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1358 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 426 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 12,2% среди заболевших – дети, 43,7% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,2% – от 66 до 79 лет. Также 3,7% заболевших старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1358 пациентов с COVID-19

10:53 22.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидМашины скорой помощи у больницы
Машины скорой помощи у больницы - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1358 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 426 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 6575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1358 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 426 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12,2% среди заболевших – дети, 43,7% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,2% – от 46 до 65 лет, еще 10,2% – от 66 до 79 лет. Также 3,7% заболевших старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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