https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585755106.html

В России за сутки 18 008 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 18 008 человек выздоровели от COVID-19

Более 18 тысяч человек выписаны за сутки в России после COVID-19, за все время - 1 595 443, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T10:36

2020-11-22T10:36

2020-11-22T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 18 тысяч человек выписаны за сутки в России после COVID-19, за все время - 1 595 443, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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