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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585740650.html
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США". РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T05:54
2020-11-22T06:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США"."Мы быстро излечимся, особенно с нашими вакцинами!" - добавил президент.Ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на миллион и превысило 12 миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире

Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19

05:54 22.11.2020 (обновлено: 06:20 22.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США".
"Фейк-ньюс не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID", - написал президент в Twitter.
"Мы быстро излечимся, особенно с нашими вакцинами!" - добавил президент.
Ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на миллион и превысило 12 миллионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампМоскваСШАВ мире
 
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