https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585740650.html

Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19

Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США". РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T05:54

2020-11-22T05:54

2020-11-22T06:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дональд трамп

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584581653_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d0a2e0c2d7fbe0fd7c62c8638a1fc589.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США"."Мы быстро излечимся, особенно с нашими вакцинами!" - добавил президент.Ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на миллион и превысило 12 миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире