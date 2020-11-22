https://ria.ru/20201122/koronavirus-1585740650.html
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19
Трамп обвинил СМИ в умалчивании информации о распространении COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США". РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T05:54
2020-11-22T05:54
2020-11-22T06:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ не уделяют внимание тому, что коронавирус "распространяется бесконтрольно по всему миру, а не только в США"."Мы быстро излечимся, особенно с нашими вакцинами!" - добавил президент.Ранее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США менее чем за неделю выросло на миллион и превысило 12 миллионов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html
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коронавирус covid-19, дональд трамп, москва, сша, в мире