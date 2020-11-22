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Биолог рассказала о двух пугающих свойствах мутировавшего коронавируса
Биолог рассказала о двух пугающих свойствах мутировавшего коронавируса
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях мутации коронавируса в популяции норок. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T04:44
2020-11-22T05:31
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
метте фредериксен
здоровье
дания
общество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях мутации коронавируса в популяции норок.Биолог сообщила, что сейчас в Дании готовится к публикации научное исследование, посвященное изменениям коронавирусной инфекции в организме зараженных им норок. Ученые выяснили, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.Биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований мутировавшего вируса."Самой плохой вещью" в новой мутации Баранова назвала итог эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19 в начале эпидемии. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент, &lt;…&gt; это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом", — объяснила Баранова.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201121/koronavirus-1585697565.html
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метте фредериксен, здоровье, дания, общество

Биолог рассказала о двух пугающих свойствах мутировавшего коронавируса

04:44 22.11.2020 (обновлено: 05:31 22.11.2020)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях мутации коронавируса в популяции норок.
Биолог сообщила, что сейчас в Дании готовится к публикации научное исследование, посвященное изменениям коронавирусной инфекции в организме зараженных им норок. Ученые выяснили, что новый штамм вируса, взятый из животных, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он приобрел новые свойства.

"Штамм с этими мутациями <…> способен выделять больше вируса. <…> К чему это может привести, если такой вирус начнет в популяции человека гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те, которые подхватят этот вирус, вероятно, они смогут распространить этот вирус большему количеству людей", — сказала Баранова во время прямого эфира в YouTube.

Биолог подчеркнула, что в естественных условиях подобного еще не происходило, но такой вывод можно сделать из лабораторных исследований мутировавшего вируса.
"Самой плохой вещью" в новой мутации Баранова назвала итог эксперимента с нейтрализующими сыворотками, взятыми у людей, переболевших оригинальной формой COVID-19 в начале эпидемии. Исследователи выяснили, что в большинстве случаев антитела из этих сывороток не могут нейтрализовать мутировавший вирус
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"Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент, <…> это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом", — объяснила Баранова.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 4 ноября заявила, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Этот вирус представляет опасность, поскольку снижает выработку антител, следовательно, создающиеся вакцины могут оказаться неэффективными против него. Спустя неделю власти Дании извинились за неправомерное требование умертвить всех норок из-за COVID-19 до принятия соответствующего закона, однако не отказались от идеи того, что норок нужно пустить под нож ради спасения человечества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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