https://ria.ru/20201122/kirgiziya-1585600772.html

"Нами правили водители и телохранители". В Киргизии меняют конституцию

"Нами правили водители и телохранители". В Киргизии меняют конституцию

Волнения в Киргизии продолжаются — теперь политики и часть общества недовольны попытками изменить конституцию. Деятели, пришедшие к власти на волне третьей,... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:00

2020-11-22T08:00

2020-11-22T08:09

протесты в бишкеке

садыр жапаров

дмитрий козак

роза отунбаева

бишкек

киргизия

в мире

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Волнения в Киргизии продолжаются — теперь политики и часть общества недовольны попытками изменить конституцию. Деятели, пришедшие к власти на волне третьей, октябрьской, революции решили добавить больше полномочий президенту. В оппозиции считают, что это на руку Садыру Жапарову, который сейчас баллотируется на пост главы государства. Проект Основного закона его противники уже прозвали "ханституцией". Грозит ли республике новый кризис, разбиралось РИА Новости. Следствие и политикаВ парламенте (Жогорку Кенеш) предложили голосовать за проект новой Конституции Киргизии в день президентских выборов — 10 января. Некоторые депутаты уже заявили, что не имеют отношения к этой инициативе, а другие отзывают подписи под назначением референдума. Нескольких несогласных с изменениями в Основной закон вызвали свидетелями по делу о событиях 5-6 октября в Бишкеке, получивших название третьей революции. Силовики захотели побеседовать с Жанаром Акаевым, Мирланом Жээнчороевым, Эмилем Токтошевым и Рыскелди Момбековым. Токтошев подтвердил, что получил "приглашение" на допрос и не подписывал инициативу о референдуме. В Министерстве внутренних дел, со своей стороны, отметили, что процессуальные действия не имеют никакого отношения к позиции парламентариев. "Призываем представителей некоторых общественных организаций воздержаться от опрометчивых заявлений и не связывать следственные мероприятия с политикой", — настаивало ведомство.Поправки в Конституцию Киргизии, из-за которых идут споры, значительные. Вводится не существовавший раньше институт Народного курултая (курултай — орган народного представительства), перед которым будут отчитываться президент и председатель парламента. На главу государства возложат ответственность за формирование правительства и руководство его заседаниями. Сейчас структуру и почти весь состав кабинета министров определяет Жогорку Кенеш, он же формулирует планы правительства. Даже если президент не подпишет указы о назначениях, чиновники автоматически вступят в должность через три дня. Если парламент выражает вотум недоверия, кабмин сразу уходит в отставку — при согласии президента. Но даже если тот возражает, отставка все равно произойдет в течение трех месяцев. Неудивительно, что резкие изменения устоявшегося порядка вызвали протесты среди политиков. Проект готовился в аппарате президентаБывший спикер парламента, а сегодня депутат Канат Исаев открыто назвал автором проекта Садыра Жапарова — именно он на волне "третьей революции" пришел к власти. "Ни один депутат фактически не инициировал внесение поправок. Думаю, скорее всего, они готовились в стенах аппарата президента или правительства", — высказался парламентарий, сообщив, что некоторые коллеги подписались под назначением референдума, не читая текста изменений. Роза Отунбаева, занимавшая пост президента переходного периода в 2010-2011 годах, попыталась привести более прагматичные аргументы против новой конституции: "Хочу напомнить правительству Садыра Жапарова, что наш бюджет в лучшем случае составляет около двух миллиардов долларов. Около 20 процентов — грантовая внешняя помощь, на которую мы живем". В таких условиях, видимо, не время переписывать законы. "При дырявом бюджете мы рискуем нарваться на то, что все от нас отвернутся", — предупредила Отунбаева. Для тревоги есть основания. Только в середине ноября Москва сообщила, что возобновляет финансовую помощь Бишкеку. Произошло это после того, как в российскую столицу на встречу с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком приехал киргизский вице-премьер Артем Новиков. Он поблагодарил за "особую роль Российской Федерации в стабилизации внутриполитической ситуации" в Киргизии после парламентских выборов.Помощь приостановили, когда в республике сложилась нестабильная ситуация: после дня парламентских выборов начались массовые беспорядки. Оппозиция была недовольна подсчетом результатов. Протестующие захватили здание парламента и администрации президента. Центризбирком отменил итоги голосования. Депутаты Жогорку Кенеша проводили встречи тайно. Жапаров находился в заключении по делу о попытке захвата губернатора в заложники. Его освободили и оправдали, после чего он стал премьер-министром, а затем, уступив пост Таланту Мамытову, — исполняющим обязанности президента. С получением средств от других внешних доноров все несколько туманно. В конце октября тот же Новиков оправдывался перед депутатами за то, что Евросоюз отложил выделение гранта в шесть миллионов евро до 2021 года, — эти деньги предназначались и для социальных выплат. Как пояснили в Брюсселе, программы финансирования обсудят уже с новым составом правительства, которое сформируют в следующем году. Сбивают людей с толкуНа фоне политических баталий Бекбосун Борубашев, председатель Конституционного совещания, созванного для разработки нового Основного закона, отрапортовал, что правки можно внести за 15 дней. Еще один присутствующий предложил ввести должность вице-президента — по образцу США, где на выборы кандидаты идут парой.Сам Жапаров, объясняя, для чего нужны изменения в конституцию, напомнил: "Последние десять лет нашей жизни Киргизстаном правили водители, телохранители и подобные им лица, что привело к недавним народным волнениям. Правки в конституцию — это возвращение народу возможности участвовать в решении вопросов государственного устройства". Он не согласился с тем, что изменения пишутся кулуарно: "Противники реформ кричали: "Они готовят конституцию за закрытыми дверями и принимают ее, не вынося на суд общественности". Теперь, когда проект обнародован, они снова выступают против, сбивают людей с толку". Жапаров заверил, что дискуссии пройдут открыто. Специалист по Киргизии Григорий Михайлов отмечает, что внешние игроки отреагировали на инициативу по-разному. "США через своих людей демонстрируют негатив в связи с возможным усилением роли президента — их больше устраивает нынешнее положение дел со значительными полномочиями парламента. Россия, Китай и Казахстан заняли другую позицию. Ее можно описать так: все равно, будет там суперпрезидентская республика или парламентская, да хоть монархия — это их внутреннее дело. Главное — стабильность", — объясняет эксперт. Под стабильностью понимается отсутствие межэтнических конфликтов и поддержание ранее достигнутых договоренностей. "А к этому уже есть вопросы — нападения на горнорудные предприятия внешних инвесторов вызывают серьезное недовольство", — указывает Михайлов. Неудивительно, что Жапаров и его команда хотят сконцентрировать в своих руках всю полноту власти. Так делали и предыдущие политики, поднявшиеся на волне революций. "Президенты — и Бакиев, и Жээнбеков — постепенно усиливали контроль над парламентом и судами, — напоминает эксперт. — Другое дело, что Жогорку Кенеш был площадкой, на которой партии и клановые группы делили посты и квоты в том или ином министерстве". По мнению Михайлова, изменение формы правления не застрахует Киргизию от повторения привычного сценария — силового захвата власти. "Система изнашивается, растут риски разморозки застарелых конфликтов", — уточняет он. Глава Бишкекского института корпоративного управления и развития Эрик Таранчиев считает, что позитивных вариантов развития событий немного. Он солидарен с Михайловым в том, что реформа конституции — не новация, а возвращение устоявшейся практики: "Приходит новая команда и наступает на те же грабли — меняют все под себя и сметают то, что было до них". Политика в Киргизии свелась к тому, что нового лидера во власть вносит даже не толпа, а небольшая, но сплоченная и организованная группа сторонников, которая расталкивает аморфную массу избирателей. И через какое-то время все повторяется — раз за разом.

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Ликование на улицах Бишкека: президент Киргизии подал в отставку Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Люди, пришедшие на митинг возле гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке, встретили новость об отставке с воодушевлением. Чуть позже они также выдвинули требование о роспуске парламента. Согласно законодательству республики, исполнять обязанности главы государства теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента – премьер. Массовые протесты в Киргизии вспыхнули 5 октября, сразу после оглашения результатов парламентских выборов. Тогда в столкновениях пострадали более 1200 человек. 2020-11-22T08:00 true PT1M19S

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садыр жапаров, дмитрий козак, роза отунбаева, бишкек, киргизия, в мире