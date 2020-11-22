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Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение
Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение
Энергетики в воскресенье восстановили электроснабжение 25 тысяч жителей Владивостока, ещё 60 тысяч остаются без света, сообщает правительство Приморского края. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:41
2020-11-22T14:41
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Энергетики в воскресенье восстановили электроснабжение 25 тысяч жителей Владивостока, ещё 60 тысяч остаются без света, сообщает правительство Приморского края."По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока", - говорится в сообщении.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Энергетики восстановили электроснабжение в некоторых районах края и Владивостока.
https://ria.ru/20201122/svet-1585744632.html
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владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение

14:41 22.11.2020
 
© РИА Новости / Илья АверьяновДемонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке
Демонтаж одной из повалившейся ЛЭП в городе Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Энергетики в воскресенье восстановили электроснабжение 25 тысяч жителей Владивостока, ещё 60 тысяч остаются без света, сообщает правительство Приморского края.
"По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока", - говорится в сообщении.
В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Энергетики восстановили электроснабжение в некоторых районах края и Владивостока.
Последствия снежного циклона во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
08:29
В пригороде Владивостока восстановили свет
 
ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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