https://ria.ru/20201122/elektrichestvo-1585777749.html

Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение

Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение

Энергетики в воскресенье восстановили электроснабжение 25 тысяч жителей Владивостока, ещё 60 тысяч остаются без света, сообщает правительство Приморского края. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T14:41

2020-11-22T14:41

2020-11-22T14:41

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Энергетики в воскресенье восстановили электроснабжение 25 тысяч жителей Владивостока, ещё 60 тысяч остаются без света, сообщает правительство Приморского края."По данным ДРСК, сегодня к электроэнергии подключены 25 тысяч жителей краевого центра. Без света остаются порядка 60 тысяч жителей Владивостока", - говорится в сообщении.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Энергетики восстановили электроснабжение в некоторых районах края и Владивостока.

https://ria.ru/20201122/svet-1585744632.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край, происшествия