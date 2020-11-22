https://ria.ru/20201122/biodannye-1585772214.html

В Госдуме считают, что сбор биометрических данных в будущем неизбежен

В Госдуме считают, что сбор биометрических данных в будущем неизбежен

Сбор биологических данных граждан в будущем неизбежен, необходимо найти способы их защиты, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:46

2020-11-22T13:46

2020-11-22T13:46

дмитрий морозов

си цзиньпин

большая двадцатка

владимир колокольцев

китай

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сбор биологических данных граждан в будущем неизбежен, необходимо найти способы их защиты, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.Ранее в СМИ сообщалось, что МВД РФ планирует создание к 2023 году банка биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит распознавать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил идею создания подобной информационной системы в 2014 году. Отмечается, что в перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам."Я думаю, что все это мы обсудим, и будет понятно, как в будущем персональные данные в этом банке (будут защищены). Я думаю, что с развитием человечества это неизбежно. Нам просто нужно найти те механизмы, которые обеспечивают защиту частной жизни, защиту персональных данных так же, как мы защищаем врачебную тайну, это все уже отработано", - сказал Морозов РИА Новости.По его мнению, на сегодняшний момент серьезных неудач в защите персональных данных пациентов зарегистрировано не было, таким образом, система работает уже сейчас, а техника и система защиты будут со временем только развиваться.В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.

https://ria.ru/20201121/onischenko-1585731861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/elektronnyy-pasport-1583597875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий морозов, си цзиньпин, большая двадцатка, владимир колокольцев, китай, общество