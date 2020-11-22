В Госдуме считают, что сбор биометрических данных в будущем неизбежен
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сбор биологических данных граждан в будущем неизбежен, необходимо найти способы их защиты, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Ранее в СМИ сообщалось, что МВД РФ планирует создание к 2023 году банка биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит распознавать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил идею создания подобной информационной системы в 2014 году. Отмечается, что в перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
"Я думаю, что все это мы обсудим, и будет понятно, как в будущем персональные данные в этом банке (будут защищены). Я думаю, что с развитием человечества это неизбежно. Нам просто нужно найти те механизмы, которые обеспечивают защиту частной жизни, защиту персональных данных так же, как мы защищаем врачебную тайну, это все уже отработано", - сказал Морозов РИА Новости.
По его мнению, на сегодняшний момент серьезных неудач в защите персональных данных пациентов зарегистрировано не было, таким образом, система работает уже сейчас, а техника и система защиты будут со временем только развиваться.
"Когда мы принимали закон о телемедицине, вопрос о защите персональных данных стоял на первом месте. Он и сейчас стоит на первом месте, несмотря на то, что мы занимаемся модернизацией, это касается, конечно же, и биологических данных", - добавил Морозов.
В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту. Код собирает данные о том, где человек был, и в зависимости от того, безопасные или нет с точки зрения эпидемиологической ситуации эти районы, показывает цвет, всего их три: зеленый, оранжевый и красный. Зайти в любое здание, в транспорт, на мероприятие, в общественные места можно, только если ваш "код здоровья" зеленый.