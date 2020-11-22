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Ситуация в Нагорном Карабахе
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Миротворцы сопроводили 34 автобуса с беженцами в Степанакерт
Миротворцы сопроводили 34 автобуса с беженцами в Степанакерт
Более 1,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T20:23
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ситуация в нагорном карабахе
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 1,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, армения, в мире

Миротворцы сопроводили 34 автобуса с беженцами в Степанакерт

20:23 22.11.2020 (обновлено: 20:34 22.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха на автовокзале в Ереване
Беженцы из Нагорного Карабаха на автовокзале в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 1,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать второго ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек", - говорится в сообщении.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Отмечается, что колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СтепанакертАрменияВ мире
 
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