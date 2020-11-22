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Миротворцы сопроводили 34 автобуса с беженцами в Степанакерт
Миротворцы сопроводили 34 автобуса с беженцами в Степанакерт
Более 1,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T20:23
2020-11-22T20:23
2020-11-22T20:34
ситуация в нагорном карабахе
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
степанакерт
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в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более 1,4 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за сутки, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), степанакерт, армения, в мире