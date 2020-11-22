https://ria.ru/20201122/belogvardeytsy-1585818974.html
В Турции отметили столетие исхода белогвардейцев из Крыма
В Турции отметили столетие исхода белогвардейцев из Крыма
Столетие прибытия в Турцию из Крыма десятков тысяч бойцов армии генерала Врангеля отметили в Гелиболу в турецкой провинции Чанаккале, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T21:02
2020-11-22T21:02
2020-11-22T21:17
алексей ерхов
фердинанд врангель
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в мире
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Столетие прибытия в Турцию из Крыма десятков тысяч бойцов армии генерала Врангеля отметили в Гелиболу в турецкой провинции Чанаккале, сообщил РИА Новости глава Центра российско-турецких исследований университета Онсекиз Март города Чанаккале Ведат Чалышкан.По его словам, на памятной церемонии выступил мэр Гелиболу, который отметил, что это место вошло в историю российско-турецких отношений. Было также зачитано обращение посла РФ в Турции Алексея Ерхова.Накануне в Стамбуле в храме святых равноапостольных Константина и Елены по инициативе профессора Эгейского университета, представителя Союза потомков галлиполийцев в Турции Айдына Ибрагимова, директора Института политического анализа и экспертизы Анжелики Захаровой и священника Георгия Сергеева была проведена панихида по случаю 100-летия Русского исхода.В ноябре 1920 года армия генерала Врангеля - последняя вооруженная сила белых на Юге России - эвакуировалась из Крыма в Константинополь. Сюда пришло около 130 военных и гражданских судов, на которых было эвакуировано около 150 тысяч русских беженцев. После двухнедельных переговоров с французским оккупационным командованием русская армия получила разрешение сойти на берег и разместиться в трех военных лагерях, один из которых был разбит возле Гелиболу, в 200 километрах к юго-западу от Константинополя.Русский военный лагерь в Гелиболу превратился в военный центр белой эмиграции, этот период жизни беженцев вошел в историю под названием "Галлиполийское сидение". За зимние месяцы, проведенные русской армией в Турции, из-за плохих условий проживания и отсутствия медикаментов умерло около 250 эмигрантов. В их честь в 1921 году в центре Большого русского военного кладбища на северо-западной окраине Гелиболу был установлен памятник.
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алексей ерхов, фердинанд врангель, чанаккале (провинция), турция, в мире
АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости.
Столетие прибытия в Турцию
из Крыма десятков тысяч бойцов армии генерала Врангеля
отметили в Гелиболу в турецкой провинции Чанаккале, сообщил РИА Новости глава Центра российско-турецких исследований университета Онсекиз Март города Чанаккале Ведат Чалышкан.
"Мы отметили 100-летие со дня, когда в Гелиболу прибыли из Крыма 30 тысяч белогвардейцев, бежавших из России. Местные жители приняли россиян тепло. О них напоминает памятник, установленный в Гелиболу. Накануне этой знаменательной даты около памятника были высажены 100 деревьев. В торжественной церемонии приняли участие мэр Гелиболу Мустафа Озаджар, глава Русского дома в Анкаре Эрол Угур, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель, а также проживающие в Гелиболу россияне", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, на памятной церемонии выступил мэр Гелиболу, который отметил, что это место вошло в историю российско-турецких отношений. Было также зачитано обращение посла РФ в Турции Алексея Ерхова
.
Накануне в Стамбуле в храме святых равноапостольных Константина и Елены по инициативе профессора Эгейского университета, представителя Союза потомков галлиполийцев в Турции Айдына Ибрагимова, директора Института политического анализа и экспертизы Анжелики Захаровой и священника Георгия Сергеева была проведена панихида по случаю 100-летия Русского исхода.
В ноябре 1920 года армия генерала Врангеля - последняя вооруженная сила белых на Юге России - эвакуировалась из Крыма в Константинополь. Сюда пришло около 130 военных и гражданских судов, на которых было эвакуировано около 150 тысяч русских беженцев. После двухнедельных переговоров с французским оккупационным командованием русская армия получила разрешение сойти на берег и разместиться в трех военных лагерях, один из которых был разбит возле Гелиболу, в 200 километрах к юго-западу от Константинополя.
Русский военный лагерь в Гелиболу превратился в военный центр белой эмиграции, этот период жизни беженцев вошел в историю под названием "Галлиполийское сидение". За зимние месяцы, проведенные русской армией в Турции, из-за плохих условий проживания и отсутствия медикаментов умерло около 250 эмигрантов. В их честь в 1921 году в центре Большого русского военного кладбища на северо-западной окраине Гелиболу был установлен памятник.