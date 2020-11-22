Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи
12:23 22.11.2020 (обновлено: 16:24 22.11.2020)
© Фото : Роспотребнадзор по Республике СахаАнтисептик, конфискованный из магазина "Баай Ас" в Таттинском районе, Республика Саха
ЯКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. Антисептик, после приема которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Документ подписала главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева.
"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А.В., Свердловская область", — говорится в постановлении.
Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.
По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.