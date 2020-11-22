https://ria.ru/20201122/antiseptik-1585763587.html

Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи

Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи

Антисептик, после приема которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:23

2020-11-22T12:23

2020-11-22T16:24

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. Антисептик, после приема которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Документ подписала главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева.Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

https://ria.ru/20200627/1573543395.html

https://ria.ru/20191217/1562476978.html

россия

якутск

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия