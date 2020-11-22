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Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи
Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи
Антисептик, после приема которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:23
2020-11-22T16:24
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. Антисептик, после приема которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Документ подписала главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева.Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Врачи в Якутске продолжают бороться за жизни мужчины и женщины, отравившихся антисептиком в Таттинском районе, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия

Антисептик, из-за приема которого умерли семь человек, снимут с продажи

12:23 22.11.2020 (обновлено: 16:24 22.11.2020)
 
© Фото : Роспотребнадзор по Республике СахаАнтисептик, конфискованный из магазина "Баай Ас" в Таттинском районе, Республика Саха
Антисептик, конфискованный из магазина Баай Ас в Таттинском районе, Республика Саха - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото : Роспотребнадзор по Республике Саха
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. Антисептик, после приема которого скончались семь человек, снимут с продажи в Якутии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Документ подписала главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева.
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"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А.В., Свердловская область", — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что семеро жителей села Томтор Таттинского района Якутии скончались после того, как выпили антисептик, отравление получили девять человек. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 18 ноября в магазине "Баай Ас" они купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и употребили его внутрь. Остаток антисептика изъят для экспертизы и доставлен в Якутск.
По факту смертей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯкутскПроисшествия
 
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